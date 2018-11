Sci alpino | come vedere in tv le gare del fine settimana 24-25 novembre in tv Il

Sci alpino - Lake Louise : Paris secondo in prova : Dopo Christoph Innerhofer, che aveva dominato la prima prova, un altro azzurro si è messo in evidenza nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo di sabato a Lake Louise che sarà seguita domenica da un Super G. È Dominik Paris che con un ritardo di 1'17 ha realizzato il secondo tempo alle spalle dello svizzero Beate Feuz , 1.45.90, . ...

Sci alpino - seconda prova discesa Lake Louise 2018 : Beat Feuz il più veloce - Dominik Paris chiude in seconda posizione : E’ dello svizzero Beat Feuz la miglior prestazione della seconda prova della discesa libera maschile a Lake Louise (Canada), valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Il bronzo olimpico, che l’anno scorso seppe trionfare sulle nevi canadesi, ha confermato di gradire molto questa pista firmando il miglior tempo odierno di 1’45″90, facendo la differenza soprattutto nella parte centrale del tracciato, combinando molto bene ...

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo di superG : Jansrud e Kriechmayr lanciano la sfida tra Norvegia e Austria : Sarà la velocità la protagonista del fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Gli uomini-jet aprono la loro stagione a Lake Louise, dove sono in programma una discesa ed un superG. Proprio in quest’ultima specialità è prevista una grande sfida tra Norvegia ed Austria, proprio come lo scorso anno, anche se non esclusi inserimenti anche di atleti di altre nazioni. In prima fila per la conquista della Coppa di specialità ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2018 : Federica Brignone per confermarsi sul podio - Marta Bassino deve ritrovarsi in fretta : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino saluta il Vecchio Continente e sbarca nella costa est degli Stati Uniti, più precisamente a Killington, nel Vermont, per un fine settimana che prenderà il via con uno slalom gigante. Sulla pista denominata Superstar le atlete saranno in scena per il secondo appuntamento della stagione 2018-2019 in questa disciplina, dopo il consueto antipasto di Soelden, in Austria. La prima gara di questa annata ha ...

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo di discesa. Svindal e Jansrud in pole - Feuz e Mayer in seconda fila. Occhio a Paris ed ai tedeschi : Il Circo bianco è pronto ad affrontare il primo fine settimana di gare in terra nordamericana e, quindi, vedrà al cancelletto di partenza, dopo lunga attesa, gli uomini-jet impegnati in una discesa libera e in un supergigante. Le gare canadesi di Lake Louise segneranno l’esordio ufficiale delle discipline veloci con la curiosità di capire chi si sarà presentato nel migliore dei modi a questa Coppa del Mondo 2018-2019 e chi, dunque, potrà ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : brutta caduta e grave infortunio per Manuel Osborne-Paradis : Nella prima prova cronometrata della discesa di Lake Louise, vinta da Christof Innerhofer, c’è stata una brutta caduta per uno degli sciatori di casa, il canadese Manuel Osborne-Paradis. Dopo la caduta le prove sono state interrotte per un lungo tempo, anche perchè le condizioni del 34enne nativo di Vancouver sono sembrate subito gravi. Lo sciatore è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Banff, dove ha svolto i primi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Italia anziana nelle discipline veloci - servono volti nuovi. Buzzi il più atteso - ultima chiamata per Casse : Esordio stagionale per la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Questo fine settimana il Circo Bianco si è trasferito in Nord America e per la precisione in Canada a Lake Louise, dove sono in programma una discesa ed un superG. Grande attesa per la squadra azzurra, anche perchè su questa pista gli Italiani hanno spesso raccolto ottimi risultati e dunque vogliono ottenere il primo podio dell’anno. Sarà la solita Italia ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Innerhofer davanti a tutti nella prima prova di Lake Louise : Innerhofer e’ il più veloce nella prima prova di Lake Louise davanti a Mayer e Jansrud Christof Innerhofer ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise. Il 34enne finanziere altoatesino ha concluso il percorso con il tempo di 1’47”57, sufficiente per mettersi alle spalle l’austriaco Matthias Mayer per 8 centesimi, terza posizione per la sorpresa austrica Otmar Striedinger a ...

Sci alpino - prima prova discesa Lake Louise 2018 : super Christof Innerhofer - è primo su una pista per scivolatori! : Christof Innerhofer fa saltare il banco nella prima prova della discesa libera di Lake Louise, tappa valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che andrà in scena nel weekend. L’azzurro ha concluso al comando con il tempo di 1:47.57: prestazione importante da parte del 33enne che è riuscito a primeggiare sulla pista canadese, celebre nel circuito perché storicamente destinata agli scivolatori, dunque ben lontana dalle ...

Sci alpino - controllo medico per Sofia Goggia : “La mobilità è buona”. Rientro a Cortina? : Arrivano buone notizie per Sofia Goggia che oggi si è sottoposta a un controllo medico a Milano. I dottori Andrea Panzeri ed Herbert Schoenhober della Commissione FISI hanno eseguito un controllo RX grafico al piede destro della Campionessa Olimpica di discesa libera che si era procurata la frattura del malleolo peroneale durante l’allenamento dello scorso 19 ottobre a Hintertux. Il controllo odierno ha confermato i tempi di recupero dati ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Emanuele Buzzi - il giovane velocista azzurro più promettente chiamato al salto di qualità : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si trasferisce in Nord America ed è la velocità ad essere protagonista in questo fine settimana. In Canada a Lake Louise sono in programma una discesa ed un superG e c’è grande attesa per la squadra azzurra, che vuole regalare il primo podio all’Italia dopo il deludente avvio di stagione a Levi con gli slalomisti lontanissimi dalla posizioni che contano. Oltre ai soliti nomi e grandi veterani ...

Sci alpino – Le azzurre a Killington per gigante e slalom : la carica di Federica Brignone : Brignone a Killington per concedere il bis: le sensazioni dell’azzurra alla vigilia della sfida sugli sci La squadra delle discipline tecniche femminili di scena nel prossimo fine settimana a Killington con gigante sabato 24 e slalom domenica 25 novembre) è al completo dopo che Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia hanno raggiunto da Copper Mountain le varie Chiara Costazza, Irene Curtoni, Marta Bassino, Martina ...