SCHERZI A PARTE Diretta e ospiti 23 novembre | i canali social ufficiali | seguire lo show

SCHERZI A PARTE - anticipazioni terza puntata di venerdì 23 novembre : Ancora un venerdì con SCHERZI a PARTE e il comunicato ufficiale ci svela chi saranno gli ospiti / vittime della terza puntata del varietà presentato da Paolo Bonolis. venerdì 23 novembre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con “SCHERZI a PARTE”, condotto da Paolo Bonolis. Tra le vittime della puntata Enrico Brignano, Lorella Cuccarini, Ignazio La Russa, Malena ed Enzo Paolo Turchi. Paolo Bonolis introduce le beffe con monologhi ad ...

Gaffe di SCHERZI a Parte - lo scherzo di Nino Formicola a rischio censura : Un'altra censura potrebbe colpire un video di Scherzi A Parte . La motivazione sarebbe sempre la stessa: divulgazione di informazioni personali. A finire nell'occhio della censura il video dello ...

'L'allieva' è visto e rivisto - mentre Bonolis si salvi da 'SCHERZI a parte' : Due slogan «Folgorata sulla via del Guanciale» e «Salvate il soldato Bonolis» per descrivere lo sceneggiato L'allieva 2 e l'ennesima stagione di Scherzi a parte. Il commento di Alessandra Comazzi ...

Barbara D'Urso - che gaffe su Paolo Bonolis e SCHERZI a Parte : cosa ha detto in televisione : FUNWEEK.IT - Barbara D'Urso è in onda ogni settimana per 6 giorni, dunque è normale che arrivata a domenica, possa risentire della stanchezza per il gravoso impegno di Pomeriggio 5 e commetta qualche ...

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - SCHERZI a Parte crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 00.5 – la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.25 – la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share (Scherzi a Parte a Parte della durata di 4 ...

SCHERZI a parte - grosso problema per Mediaset : Paolo Bonolis - avvio disastroso - ipotesi drastica : grosso guaio a Mediaset . La nuova edizione di Scherzi a parte condotta da Paolo Bonolis è partita con un disastroso flop di ascolti. Rispetto a quella precedente nel 2015, con lo stesso Bonolis al ...

La rabbia di Paola Perego sull'attore di SCHERZI a parte : "Io ti gonfio" : Paola Perego vittima della "Street Art" di Scherzi a parte. Nell'ultima puntata dello storico format Mediaset, ora condotto da Paolo Bonolis, il volto tv ha perso letteralmente le staffe quando un artista di strada le ha devastato "artisticamente" la portiera della sua automobile.Tale "Minsky", infatti, si è avvicinato alla vettura e si è messo a inciderne un lato, con un trapano e poi un cacciavite. E non è tutto, perché poi ha preso in mano ...