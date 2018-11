Scherzi a Parte | anticipazioni puntata 23 novembre 2018

'L'allieva' è visto e rivisto - mentre Bonolis si salvi da ' Scherzi a parte' : Due slogan «Folgorata sulla via del Guanciale» e «Salvate il soldato Bonolis » per descrivere lo sceneggiato L'allieva 2 e l'ennesima stagione di Scherzi a parte. Il commento di Alessandra Comazzi ...

Barbara D'Urso - che gaffe su Paolo Bonolis e Scherzi a Parte : cosa ha detto in televisione : FUNWEEK.IT - Barbara D'Urso è in onda ogni settimana per 6 giorni, dunque è normale che arrivata a domenica, possa risentire della stanchezza per il gravoso impegno di Pomeriggio 5 e commetta qualche ...