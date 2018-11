Scherma – Spada maschile | scatta la Coppa del Mondo a Berna | dodici gli azzurri in pedana

Scherma – Coppa del Mondo di spada : l’italiana Santuccio sul podio di Tallinn : L’azzurra Santuccio conquista uno speciale terzo posto nella tappa di Tallin di Coppa del Mondo di spada Alberta Santuccio inizia nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo di spada femminile. La spadista azzurra conquista infatti il terzo posto nella gara d’esordio stagionale svoltasi a Tallinn . Per la siciliana, classe 1994, unica extra-asiatica sul podio , si tratta del terzo podio in carriera dopo quelli ottenuti a ...

Scherma - Qualificazioni Assoluti 2019 : Andrea Santarelli vince nella spada nell’ultima giornata a Bastia Umbra : Ultima giornata di gare a Bastia Umbra per la prima prova di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, che si svolgeranno a Palermo nel giugno 2019. Questa competizione, che ha visto in pedana oltre 1500 atleti, si è conclusa oggi con la gara di spada maschile, in cui ha trionfato Andrea Santarelli. L’atleta delle Fiamme Oro ha battuto in finale con il punteggio di 15-12 Davide Di Veroli, reduce dall’oro conquistato alle Olimpiadi ...