adnkronos

: Scelli: 'Così intelligence umanitaria salvò tante vite' - StraNotizie : Scelli: 'Così intelligence umanitaria salvò tante vite' - BinaryOptionEU : #Scelli: 'Così #intelligence umanitaria salvò tante vite' - Adnkronos : #Scelli: 'Così #intelligence umanitaria salvò tante vite' -

(Di venerdì 23 novembre 2018) "Sì, quegli audio sono autentici". Maurizio, ex commissario della Croce Rossa italiana, conferma che gli audio in possesso dell'Adnkronos e pubblicati sul sito www.adnkronos.com delle "prove in ...