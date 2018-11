Sarri | City e Liverpool per il titolo

Chelsea - Sarri vola basso : “City e Liverpool favorite per il titolo - noi dietro” : Nella conferenza stampa della vigilia di Tottenham– Chelsea (domani a Wembley, ore 18:30), Maurizio Sarri ha detto la sua in merito alla corsa al titolo . A giudizio del tecnico italiano, ci sono due favorite : “Manchester City e Liverpool , secondo me, sono da primi due posti nella Premier League, poi ci siamo noi e almeno altre quattro squadre pronti a giocarci i posti che garantiscono la partecipazione alla Champions League ...

Southampton-Chelsea 0-3 - Sarri : 'Lavoriamo per limare la differenza con Liverpool e Manchester City' : Maurizio Sarri vince 3-0 ma non è ancora contento. Per lo meno non al 100%. Maniacale e perfezionista, proprio come ai tempi del Napoli: "Grande partita, ma possiamo ancora fare meglio..." . E in cosa?...