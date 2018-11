Santa Maria di Licodia | aggredisce l' anziano padre con un martello per l' eredità

Blastingnews

(Di venerdì 23 novembre 2018) I carabinieri della stazione didi, in provincia di Catania hanno arrestato mercoledì scorso in flagranza di reato, un 48 enne di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato accusato di avere aggredito ildi 85 anni, con un, per questioni di. I militari dell'arma hanno bloccato il presunto colpevole, intento a fuggire dopo l'illecito.I contrasti per l'asse ereditario Il reato contestato ad un 48 enne, originario didiin provincia di Catania, è stato commesso mercoledì scorso all'interno di un piccolo appartamento situato alla periferia del piccolo paese omonimo. Da quando, l'indagato aveva ereditato dei beni immobili nonché l'azienda di famiglia insieme al genitore, nell'uomo era scattata una sorta di concupiscenza dovuta all'avidità, tanto da avere ...