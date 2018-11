Samsung | Huawei e Apple dominano il mercato degli smartphone nel Q3 2018

Sempre più Amazon Black Friday : affarone Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Pro e Honor 9 Lite : Ormai vi sarete accorti un po' tutti che siamo entrati nel vivo dell'Amazon Black Friday, che culminerà nella giornata di venerdì 23 novembre. Naturalmente i veri affari li si fa, più che altro, nel mentre, come i recenti trascorsi ci insegnano. Ecco perché abbiamo deciso di prendere in mano le redini del gioco e segnalarvi quelle che, a nostro avviso, sono le offerte più interessanti del momento, almeno per quanto riguarda l'e-commerce di Jeff ...

Più grande lo smartphone pieghevole Huawei di quello Samsung : anteprima e tempi di uscita : La guerra tra produttori continua: lo smartphone pieghevole Huawei vuole già assicurarsi un suo personale primato rispetto al concorrente Samsung sulla dimensione del display aperto e dunque esteso ma anche piegato. In circolazione (in queste ore) ci sono i nuovi dettagli riferiti proprio all'esemplare rivoluzionario, grazie ad un'anteprima dello stesso che sarebbe stata garantita ad alcuni operatori coreani. L'esemplare di smartphone ...

Super Caricabatteria wireless veloce compatibile Apple Samsung Huawei : Il migliore Caricabatteria veloce wireless per Apple, Samsung, Huawei e molte altre marche di telefoni e tab. Ricaricare velocemente la batteria con Caricabatteria wireless CHOETECH

Botta e risposta su tanti Huawei e Samsung con offerte Vodafone e Amazon per Black Friday 2018 : Ci sono diversi fronti da monitorare in vista del Black Friday 2018, in riferimento ad esempio alle offerte Vodafone pensate per l'acquisto di smartphone Huawei e Samsung a condizioni economiche favorevoli. Un caso emblematico, in riferimento alla campagna che scatterà ufficialmente domani 19 novembre, è dato dal cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device nelle prossime ore si potrà acquistare a 0,99 euro al mese per 30 mesi, con un anticipo di ...

Botta e risposta su tanti Huawei e Samsung con offerte Vodafone e Amzon per Black Friday 2018 : Ci sono diversi fronti da monitorare in vista del Black Friday 2018, in riferimento ad esempio alle offerte Vodafone pensate per l'acquisto di smartphone Huawei e Samsung a condizioni economiche favorevoli. Un caso emblematico, in riferimento alla campagna che scatterà ufficialmente domani 19 novembre, è dato dal cosiddetto Huawei P20 Lite. Il device nelle prossime ore si potrà acquistare a 0,99 euro al mese per 30 mesi, con un anticipo di ...

Wind Smart Pack si arricchisce dei Samsung Galaxy J6 - Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite : Da domani il portafoglio di Smartphone che è possibile abbinare all'offerta Wind Smart Pack si arricchirà dei Samsung Galaxy J6, Huawei Mate 20 Lite e Huawei P20 Lite L'articolo Wind Smart Pack si arricchisce dei Samsung Galaxy J6, Huawei Mate 20 Lite e P20 Lite proviene da TuttoAndroid.

Richard Yu : “Huawei potrà superare Samsung nel 2020”. Parole profetiche - ancora una volta? : I passi in avanti compiuti dalla corazzata cinese sono sotto gli occhi di tutti, sono rapidi ed evidenziati dai numeri L'articolo Richard Yu: “Huawei potrà superare Samsung nel 2020”. Parole profetiche, ancora una volta? proviene da TuttoAndroid.

Richard Hu : “Huawei potrà superare Samsung nel 2020”. Parole profetiche - ancora una volta? : I passi in avanti compiuti dalla corazzata cinese sono sotto gli occhi di tutti, sono rapidi ed evidenziati dai numeri L'articolo Richard Hu: “Huawei potrà superare Samsung nel 2020”. Parole profetiche, ancora una volta? proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 13 novembre : LG G7 - Moto G6 Plus - Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2 e Samsung Galaxy Note 9 : Gli Smartphone oggi in offerta sono: LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Moto G6 Plus, Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 13 novembre: LG G7, Moto G6 Plus, Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2 e Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre - mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre : Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre 2018, mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre 2018. Siete pronti ad aggiornare i vostri dispositivi? L'articolo Samsung Galaxy Note 8 riceve le patch di novembre, mentre Huawei P20 Pro quelle di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 7 novembre : LG G6 - Huawei P20 - Xiaomi Mi A2 - Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A8 (2018) : oggi sono in offerta LG G6, Xiaomi Mi A2, Huawei P20, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 7 novembre: LG G6, Huawei P20, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A8 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi MIX 2 - Huawei P20 Pro - Samsung Galaxy Note 9 e altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Google Pixel 2 XL e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 2 novembre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 9 e altri proviene da TuttoAndroid.

Chi vende più smartphone? Apple mangia la polvere - Huawei impenna e Samsung? : Chi è il re tra i produttori di smartphone? Apple continua ad essere un punto di riferimento per tanti user o piuttosto registra dati di spedizione di nuovi device non più così esaltanti? Allo stesso tempo Samsung continua a mantenere la sua egemonia sui brand concorrenti? Il terzo trimestre del 2018 ci fornisce nuovi scenari in proposito, tutti da esaminare. Iniziamo da Apple che di certo raggiunge il risultato meno esaltante. Per il ...

Smartphone Android in offerta oggi 29 ottobre : Huawei P20 Lite - LG G7 ThinQ - Moto G6 Plus - Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: HTC U11, LG G7 ThinQ, Huawei P20 Lite, Moto G6 Plus e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 29 ottobre: Huawei P20 Lite, LG G7 ThinQ, Moto G6 Plus, Samsung Galaxy Note 9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.