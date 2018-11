Sam Lake di Remedy celebra Death Stranding con un divertente tweet

eurogamer

: Sam Lake di Remedy omaggia Death Stranding di Kojima con delle foto non adatte ai deboli d...… - VG247it : Sam Lake di Remedy omaggia Death Stranding di Kojima con delle foto non adatte ai deboli d...… - GameReactorIT : Sam Lake mangia un bambino, ma è solo un giocattolo -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Conoscendo ormai il forte legame cheha con i The Game Awards, man mano che l'evento si avvicina sta salendo la febbre dei fan per la nuova creatura di Hideo Kojima, febbre che coinvolge a quanto pare anche qualche volto noto dell'industria dei videogiochi.Sam, creative director diEntertainment, ha voluto mostrare su Twitter unafoto che lo vede giocare con la bambola di un neonato mentre indossa la maglietta di. Anche se come riferisce Gamereactor ilpotrebbe semplicemente essere considerato come un simpatico tributo da parte del director, il rapido avvicinarsi dei The Game Awards ha fatto nascere moltissime ipotesi sull'effettiva presenza del gioco alla manifestazione.Stando infatti ai rumor che solcano l'etere in questi giorni,potrebbe ricevere una data d'uscita proprio in occasione dei The Game ...