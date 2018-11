Salvini | Savona? Non si dimette | è uno degli assi portanti del Governo

Salvini smentisce le ipotesi di dimissioni di Savona : "Paolo Savona è uno degli assi portanti di questo governo". Ai microfoni di Sky il vicepremier Matto Salvini in Sardegna risponde a una domanda sulla minaccia di dimissioni del ministro degli Affari europei come scritto dalla stampa, dopo la ricostruzione emersa su alcuni quotidiani. "Io oggi sui giornali ho letto che non parlo con Di Maio - continua - mentre ci ho parlato l'ultima volta pochi minuti fa. Quindi ...

Paolo Savona verso le dimissioni : arriveranno prima di gennaio - la frase glaciale di Matteo Salvini : Tanto che solo pochi giorni fa, di Cossiga, il ministro degli Affari Europei ha citato una frase: ' L'economia è un grande imbroglio politico '. E chi lo conosce bene assicura che Savona abbia ...

Fazio invita Lucano in trasmissione - Crozza : “Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona” : In apertura della puntata di ieri sera di Che Fuori Tempo Che Fa su Rai 1, Maurizio Crozza ha commentato l’intervista di Fabio Fazio a Domenico Lucano, Sindaco di Riace ospite Domenica a Che Tempo Che Fa: “Fabio, Salvini ha già chiesto il tuo rimpatrio a Savona, ma dimmi, com’è un uomo di sinistra visto da vicino?” E ha proseguito: ” Capisci, che sono in via di estinzione? Di sinistra in Italia ci sono rimasti solo ...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Bankitalia : non si torni indietro su pensioni | Salvini : sulla Fornero non ci ferma nessuno | Savona : se sfugge spread - la manovra cambia : Giornata di audizioni sul Def elaborato dall'esecutivo. Per il presidente della Corte di Conti "il quadro macroeconomico programmatico appare ottimistico". Per Di Maio "se Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma"

Spread - la paura fa 400 : nervosismo nel governo. Savona : "Se ci sfugge lo spread manovra deve cambiare". Salvini lancia l'appello a comprare i btp : La paura fa novanta, dice il proverbio. Oggi, con lo spread a questi ritmi, cioè oltre i 300 punti percentuali, si può ben dire che la paura fa 400. E' la soglia di allarme indicata da più fonti di governo alle prese con il braccio di ferro con l'Europa e i mercati sulla manovra economica. Ma se la paura si materializzerà e già ora di fronte alla 'bestia spread' che cresce, cosa farà la coalizione ...

Sulla manovra il governo tira dritto. Show di Savona - bacchetta anche Di Maio e Salvini : governo diviso fra incendiari e pompieri Sulla scia delle polemiche suscitate nell'Unione europea dalla manovra italiana. Se da un lato l'asse di ferro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio corre lungo ...

Def - Savona : “Salvini e Di Maio? Intemperanza verbale - ma responsabili. Nessuno vuole lasciare l’Ue” : I toni duri contro l’Europa di Salvini e Di Maio? “Una cosa è l’Intemperanza verbale, una cosa sono le responsabilità di governo. Sono consci di queste responsabilità, altrimenti saranno gli elettori a decidere”. Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, nel corso di una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma. In merito alle elezioni Europee 2019: “Disponibile a sostenere M5s o Lega? Per ...

Paolo Savona sfida Salvini e Di Maio : 'Io non avrei mai messo quattro tecnici nel governo' : Silenzio parla Savona. Al termine di una giornata che per lo spread e la Borsa è difficile non definire preoccupante aspettando ciò che accadrà dopo che a metà ottobre la Ue ci avrà spedito la sua ...

SCENARIO/ Salvini e Di Maio fermano l'operazione 'Savona-bis' del Colle - per ora - : E' scontro Mattarella-Salvini: il Capo dello Stato ha detto che la manovra dovrà rispettare i vincoli di bilancio, Salvini ha risposto picche.

