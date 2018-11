Salvini gela Berlusconi e loda Di Maio | ' Governo con FI? Ho un impegno con gli italiani'

Angela Mauro vs Laura Tecce : 'Salvini e Di Maio guardano soltanto alle urne' : Angela Mauro, Huffington Post, vs Laura Tecce, Libero,: 'La campagna elettorale è permanente', 'Salvini è sempre tra la gente'. Maria Teresa Meli: 'Salvini ce l'ha una cultura politica'. 20 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Al Bano bacchetta Elisa Isoardi per Salvini. E gela Loredana Lecciso : Al Bano ospite alla trasmissione #cartabianca su Rai 3 ha parlato di Elisa Isoardi e del discusso addio a Matteo Salvini con una foto privata pubblicata su Instagram. Il cantante di Cellino San Marco ha risposto in modo diplomatico alla domanda di Bianca Berlinguer sulle modalità dell’annuncio, ma non manca di bacchettare la presentatrice de La Prova del Cuoco per la scelta di sbandierare un momento intimo: Conoscendo il ruolo di Matteo ...

Pensioni - Salvini gela Tria e sfida l'UE : 'Ldb 2019? Letterina solo da Babbo Natale' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi lunedì 12 novembre, riguardano la ferma presa di posizione del vicepremier Matteo Salvini di fronte all'Europa e alle indicazioni stringenti di Bruxelles sul testo della Legge di Bilancio 2019. Il Ministro dell'Interno ha ribadito come il Governo non abbia intenzione di 'toccare una virgola' della manovra finanziaria: i consigli e i suggerimenti costruttivi vanno accettati, ma 'No alle minacce e ai ...

Conte convoca Salvini e Di Maio : voto congelato fino al vertice : 'Senza la riforma sulla prescrizione è meglio far attendere il voto di fiducia sul decreto sicurezza', prometteva ieri sera di ribadire al presidente del Consiglio il ministro Guardasigilli Alfonso ...

Maltempo - Matteo Salvini e il selfie verso Belluno. L'Italia devastata - il Pd pensa a insultarlo. Lui li gela : L'Italia piange i morti e le devastazioni del Maltempo , ma Pd e sinistra pensano solo a Matteo Salvini . Per denigrarlo, ovviamente. Il vicepremier e ministro degli Interni ha visitato con la ...

Il sovranista Kurz gela Salvini : "La Commissione Ue bocci la manovra" : Il cancelliere austriaco: "Non siamo disposti a pagare i debiti degli altri stati". Conte: "Dichiarazioni incaute"

Salvini gela Di Maio : “Non possiamo convocare Cdm per riapprovare decreti già approvati” : Scontro nella maggioranza. La convocazione di Giuseppe Conte di un nuovo Cdm sul dl fiscale per sabato trova in Matteo

Dl Fisco - Salvini gela il M5s : "Nessun Cdm" - ma Conte lo bacchetta : "Si farà sabato" : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi avanzata dal M5s, poi stoppata da Salvini, e infine decisa dal premier Conte che quindi è intervenuto per sedare gli animi nella maggioranza

Dl Fisco - Salvini gela M5s : 'No nuovo Cdm - il decreto resta così' : Garavaglia: "Non sono io la manina" - Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia della Lega, parlando del caos sul dl fiscale ha negato di non essere lui la "manina". "Tutti - ha spiegato - ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...