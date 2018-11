Salvini | con Casamonica ci vediamo lunedì | solidarietà a Raggi

Salvini all'incasso. M5s ritira gli emendamenti del Dl Sicurezza in segno di tregua. Il leghista lo blinda con la fiducia : M5s ha scaricato la pistola degli emendamenti sul decreto Sicurezza. In segno di pace nei confronti di Salvini, dopo che quest'ultimo ha dato il suo placet al Ddl anticcoruzione. Le cinque proposte di modifica messe sul tavolo della commissione Affari costituzionali dal Movimento 5 Stelle sono state ritirate oggi, non appena l'esame del decreto legge è iniziato.Erano state piazzate lì per due ragioni: una interna al mondo ...

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

Manovra - Salvini : 'Lo spread cala - l'economia italiana è sana' : 'Chi sta leggendo attentamente la Manovra si sta rendendo conto che l'economia italiana è sana', dice il vicepremier Matteo Salvini , in Sardegna per la seconda giornata del suo tour nell'Isola. Lo sottolinea commentando la discesa dello spread, rientrato sotto quota ...

Luigi Di Maio - la menzogna a PiazzaPulita : 'Con Matteo Salvini un ottimo rapporto umano' : Luigi Di Maio è stato ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7 e ha cercato di placare le polemiche du questi ultimi giorni sul governo, pare che i rapporti con Matteo Salvini siano un pochino tesi - stando a retroscena di stampa i due parlerebbero solo tramite le loro segretarie : "Quando ci sentiamo e dobbiamo affrontare un problema, troviamo sempre una soluzione. Oltre che politico, il rapporto umano è molto buono. E quando non ...

Governo : Salvini - "Conte e Di Maio persone leali - rapporto squisito" : "Ci può essere qualche confronto e qualche discussione parlamentare, ma il rapporto umano secondo me viene prima di tutto: con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è un rapporto squisito, perché ho trovato due persone leali, coerenti, oneste e positive. Poi è chiaro che tra Lega e 5 Stelle, ci possono essere divergenze. Se dipendesse da me, questo Governo andrà avanti fino alla fine". Lo ha detto Matteo ...

Moscovici tuona : “Non sono Babbo Natale - Salvini non condivido le sue idee” : Moscovici e Salvini una sfida aperta a suon di dichiarazioni “Non mi sono messo il vestito rosso o la barba bianca e non sono Babbo Natale: sono il commissario agli Affari Economici e penso si debbano trattare queste questioni con rispetto reciproco, serietà e dignità. Non con disinvoltura e un’ironia che stride. Diamoci da fare perché c’è tanto lavoro, in questa situazione che nessuno ha voluto. Certo non noi. Il dialogo non è ...

Matteo Salvini in Sardegna - a Nuoro proteste dei sardi contro il ministro - : Un gruppo di manifestanti ha innalzato cartelli con la scritta "Mai con Salvini" e intonato il canto partigiano 'Fischia il vento'. Contestazioni anche a Cagliari, dove il vicepremier arriva il 23 ...

Maria Elena Boschi : "Salvini attacca sul piano personale le donne in politica. C'è regressione nel confronto" : Per Maria Elena Boschi nel confronto politico il rispetto verso le donne sta facendo passi indietro. La deputata Pd lo ha detto all'agenzia Dire e ha puntato il dito, in particolare, contro Matteo Salvini: "C'è sicuramente una regressione nel confronto politico verso le donne. Ci sono autorevoli esponenti della maggioranza, a cominciare dal ministro Salvini, che spesso attaccano l'avversario politico, quando è una donna, sul piano ...

Italian politics for dummies - il film sulle elezioni con le registrazioni segrete di Matteo Salvini e Giorgia Meloni : C’è Rosario Crocetta che fa votare il candidato della Lega in cambio dei voti per Michele Emiliano alle primarie. E Giancarlo Giorgetti che conferma di essere quello che tutti sospettano: il Richelieu non solo della Lega ma anche di Matteo Salvini. E poi Totò Cuffaro, che non si può ricandidare ma non ha mai smesso di fare politica. Quella che ci rimane peggio, alla fine, è Giorgia Meloni: credeva davvero di aver trovato un candidato ...

Conte : "Responsabili - nessuna ribellioneInvieremo replica a Ue con i programmi" | Moscovici chiede "serietà" - Salvini : "Basta" : Resta alta la tensione tra Ue e Italia dopo la bocciatura della Manovra del governo giallo-verde. Il commissario Ue Pierre Moscovici: "No a trattative da mercanti di tappeti". Salvini: "Basta, pazienza finita".