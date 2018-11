Salvini | Chiederemo a Juncker stop sanzioni preventive

ilgiornale

(Di venerdì 23 novembre 2018) "Aspiegheremo che questa è una manovra economica che fa crescere il Paese, che crea lavoro, garantisce il diritto alla salute, allo studio e alla pensione. Glidi rivederci tra un anno per verificare se erano giusti i conti degli italiani e del governo italiano o quelli della commissione europea". Così Matteo, a Villasimius (Cagliari) in visita a un immobile confiscato a un trafficante di droga, ha anticipato, pur precisando che domani sarà a cena con i figli, i contenuti dell'incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue. "Sulle ultime dieci rilevazioni- ha sottolineato- la Commissione non ci ha preso nove volte e quindi essere sanzionati a priori, senza vedere i risultati di una manovra positiva, mi sembra ingeneroso".Il leghista continua a puntare i piedi: "No, non faremo marcia indietro".