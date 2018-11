Salvini | a Juncker chiedo rispetto | ci diano un anno di attenzione

Salvini : "Chiederemo a Juncker stop sanzioni preventive" : "A Juncker spiegheremo che questa è una manovra economica che fa crescere il Paese, che crea lavoro, garantisce il diritto alla salute, allo studio e alla pensione. Gli chiederemo di rivederci tra un anno per verificare se erano giusti i conti degli italiani e del governo italiano o quelli della commissione europea". Così Matteo Salvini, a Villasimius (Cagliari) in visita a un immobile confiscato a un trafficante di droga, ha anticipato, pur ...

Manovra bocciata - Salvini 'Lettera Ue Aspettiamo quella di Babbo Natale'. Conte 'Pronto a dialogo con Juncker' : La bocciatura della Manovra era attesa. E forse anche le reazioni da parte dei leader di governo erano state studiate. Matteo Salvini è il primo a esternare e parte da una battuta: 'È arrivata la ...

Ue - "Salvini al posto di Juncker" La Lega svela le carte su Affari : Aveva fatto infuriare Juncker imbrattando con una scarpa le carte di Moscovici, oggi Angelo Ciocca - uomo immagine del Carroccio al Parlamento Ue -, intervistato da Affaritaliani.it, lancia... Segui su Affaritaliani.it

Da Juncker nuova frecciatina a Salvini : "Sta meglio a Roma" : Matteo Salvini? È "meno Europa" di Angela Merkel o Emmanuel Macron. A dirlo è Jean-Claude Juncker che - durante un forum economico organizzato dalla Sueddeutsche Zeitung a Berlino - ha lanciato l'ennesima frecciatina al vicepremier italiano."Troppo spesso tutto il male viene messo in conto all'Europa", ha detto il presidente della Commissione Ue, "Ma non si considera che Bruxelles non è solo Bruxelles. È anche Merkel, è Macron... beh, Salvini lo ...

Salvini : accetto letterine da Babbo Natale - non da Juncker e Ue : Roma, 11 nov., askanews, - 'Noi non siamo contreo l'Europa ma contro la sovrastruttura burocratica e asfittica della Commisione Ue che ha ingabbiato l'Europa nella sua struttura letterine io le ...

Migranti - Salvini : 'L'Ue ci prende in giro'. Juncker : 'Falso | : Il ministro torna sulla polemica con Malta : "Possiamo bloccare attività europee". Il presidente della Commissione Ue: "L'Italia non è ignorata, ma rispetti le regole"

Migranti - Salvini : 'Possiamo bloccare i bilanci Ue' e Juncker replica : 'L'Italia rispetti le regole' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato l'ultima polemica con Malta , accusata dal Viminale di "regalare bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". "Abbiamo ...

Governo - Salvini : “Berlusconi parla di anticamera di dittatura? Fa sorridere. Sbaglia come Renzi - Boldrini e Juncker” : “Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l’Italia sta bene”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell’Interno e vicepremier, a margine della sua visita a Eicma il salone delle due ruote di Milano, replicando alle parole di Silvio Berlusconi che al congresso dei giovani di Forza Italia aveva parlato di ...

Salvini attacca Berlusconi : “usa le parole di Renzi - Boldrini e Juncker” : Volano gli stracci nell’ex centrodestra. Silvio Berlusconi ha invitato per l’ennesima volta Matteo Salvini a tornare nella coalizione votata dagli

Salvini attacca Juncker sul 4 novembre : "Festa fascista solo per chi beve" : Matteo Salvini mette nel mirino chi vede i pericoli di un ritorno del fascismo anche solo in una festa come quella del 4 novembre che oggi ricorda anche la vittoria della Prima Guerra Mondiale. Il ...

Salvini : ''L'8 dicembre in piazza mandiamo un mega-selfie a Juncker'' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in diretta Facebook dal suo ufficio al Viminale: ''Sabato 8 dicembre abbiamo scelto di esserci in prima persona, fisicamente, non online. Alle ore 12 a piazza ...

Bruno Vespa : 'Salvini-Di Maio e Juncker-Moscovici - due treni in rotta di collisione' : ... 'Voglio un'Europa in cui i governi possano spendere i loro soldi', come ha detto il leader della Lega, mentre il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria 'cercano di spiegare ...