Salute | tre casi di scabbia in una scuola del pisano

Salute : in Italia gli adulti sono tra i meno obesi - mentre i minori tra i più in sovrappeso dell’Ue : In Italia gli adulti obesi sono relativamente pochi, poco più del 10%, la seconda percentuale più bassa nell’Ue, ma il dato si inverte per bambini e adolescenti, con il 26% dei quindicenni maschi sovrappeso o obesi (quarto posto nell’Ue). E’ quanto emerge dal rapporto Ue-Ocse sullo stato di Salute dei sistemi sanitari nei diversi paesi europei. Anche la percentuale di obesi tra i bambini Italiani tra i 7 e gli 8 anni è tra le ...

Salute - OCSE : in Unione Europea oltre 1 milione e mezzo di morti evitabili : Dal rapporto “Health at a Glance: Europe 2018” dell’OCSE, il report sulla qualità delle cure nei Paesi dell’UE, è emerso che nel 2015, in tutti i Paesi dell’Unione Europea si sono verificate oltre 1 milioni di morti potenzialmente prevenibili attraverso efficaci interventi di prevenzione e oltre 570mila morti considerate evitabili attraverso una più efficace e tempestiva assistenza sanitaria. Le principali cause di ...

Salute - in Italia una persona su tre non può permettersi cure : Roma, 19 nov., askanews, - Impossibilità o, quantomeno, difficoltà : una persona su tre in Italia non può permettersi le cure, secondo quanto rilevato dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Un tema, ...

Salute - stressati quasi 9 italiani su 10 : insonnia e sbalzi d’umore : Stress male comune degli italiani. L’89%, infatti, dichiara di essere troppo stressato, sottoposto a un carico di pressioni, incombenze e preoccupazioni che riduce la qualità della vita e arriva molte volte a incidere negativamente sulla Salute, il lavoro e le relazioni sociali. E’ il quadro tracciato da una ricerca dell’Osservatorio di Reale Mutua sul welfare, che indica tra le principali fonti di ‘pressione’ le ...

Cancro : un italiano su tre cerca informazioni online sulla Salute - pericolo fake news : La rete rappresenta sempre più uno strumento di informazione privilegiato dagli italiani, soprattutto per quanto riguarda le notizie attinenti alla salute. In particolare un italiano su tre focalizza la ricerca online sulle news relative al regime dietetico da seguire in relazione a una patologia tumorale. L'argomento maggiormente oggetto di ricerca da parte degli italiani è l'alimentazione sia in chiave preventiva delle neoplasie, ma anche come ...

Il creatore della patata OGM nutre dei dubbi sui suoi effetti sulla Salute : Il ripensamento di Caius Rommens sulla salubrità della patata OGM è un argomento che sta facendo discutere. Tredici anni fa lo scienziato sviluppò la prima patata transgenica ma oggi dichiara di non essere sicuro di aver “creato” qualcosa che non arrechi danni all'uomo. Rommens in passato ha guidato le ricerche della Simplot Plant Sciences, ed ancora prima ha condotto ricerche per la multinazionale americana Monsanto, produttrice del RoundUp e ...

“Non sono stata bene”. Cecilia Rodriguez costretta a fermarsi per problemi di Salute : Un anno fa esatto esplodeva nella Casa del GF Vip la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stanno ancora insieme, sono innamoratissimi e hanno festeggiato il loro primo anniversario al Maurizio Costanzo Show tra confessioni e battibecchi divertenti. Il programma è registrato, ma succedeva tutto la settimana scorsa. Poi, venerdì 9 novembre la sorellina di Belen e Jeremias avrebbe dovuto partecipare insieme al fidanzato a un evento ...

«Cercando la simmetria mi sentivo meno imperfetto» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale

Salute - esperti : usare bene gli antibiotici o la mortalità infantile potrebbe salire al 20% : “L’uso inappropriato degli antibiotici negli uomini e negli animali”, parallelamente alla “mancanza di nuove molecole dotate di attività antibatterica messe a disposizione dei medici ambulatoriali, stanno rendendo sempre più concreto e attuale il drammatico problema delle resistenze batteriche che mettono sempre più a rischio l’efficacia degli antibiotici, al punto da prevedere un possibile ritorno all’era ...

Smartphone - addio? Potrebbe essere un bene per la Salute : Immaginate una vita senza cellulare, o meglio senza lo Smartphone (perché il telefono oggi è quasi più intelligente di noi!)? Impossibile, vero? Toglieteci tutto, ma il telefonino no! Eppure, secondo quanto si legge nei numerosi studi scientifici condotti dagli esperti sulla connessione tra l'uso frequente dello Smartphone e l'insorgenza di tumori sarebbe meglio tenerlo lontano il più possibile dal nostro ...

Stress - le conseguenze sulla Salute : MeditaFai sport regolarmenteNon saltare la colazioneStai alla larga da zuccheri semplici e grassi “trans”Chiedi aiutoQuasi nove italiani su dieci soffrono di disturbi legati allo Stress. Lo rivela una recente ricerca condotta da Human Highway promossa da Assosalute. Ne sono colpite maggiormente le donne e i giovani. Tra i sintomi più frequenti ci sono il mal di testa (46,2%) e la stanchezza (45,9%). Seguono poi il mal di stomaco (26,9%), la ...

Salute - bere caffè potrebbe proteggere da Alzheimer e Parkinson : Ogni anno nel mondo vengono consumate circa 500 miliardi di tazzine di caffè. Un nuovo studio del Krembil Brain Institute suggerisce che potrebbe esserci molto di più della tipica “scarica di energia” mattutina dietro alla solita tazzina della colazione. bere caffè, infatti, potrebbe anche proteggerci dall’Alzheimer e dal Parkinson. “Il consumo di caffè sembra avere qualche correlazione con un rischio ridotto di sviluppare Alzheimer e Parkinson. ...

Vincenzo Mollica confida il suo dramma di Salute : 'Da tre anni vedo poco' : Vincenzo Mollica , storico e amatissimo inviato di spettacoli del Tg1, si racconta nel programma radio I lunatici . Il giornalista ha parlato del suo ultimo libro, edito da Rai Libri, Scritto a mano e pensato a piedi. Aforismi per la vita di ogni ...

«Il disturbo ossessivo compulsivo che mi stava portando al suicidio» - le nostre storie dedicate alla Salute mentale