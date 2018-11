Salute | carenza ferro problema da non sottovalutare

Carenza di Vitamina D : le conseguenze per la Salute : Con il termine Vitamina D si definisce un gruppo pro-ormoni liposolubili costituito da 5 diverse vitamine: Vitamina D1, D2, D3, D4 e D5. Si tratta quindi di un elemento fondamentale per la salute delle ossa, ma anche di cuore e cervello, pertanto è necessario assumerne una quantità sufficiente o, nel caso, integrarla in altro modo. La Vitamina D ha inoltre un ruolo fondamentale nell‘attivazione del sistema immunitario, in quanto stimola le ...