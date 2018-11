Salone di Los Angeles - Tutte le anteprime | dalla A alla Z

quattroruote

(Di venerdì 23 novembre 2018) Ildi Losè ormai alle porte e si delinea in maniera sempre più chiara l'elenco delle novità e delleche saranno presentate al pubblico estampa. Non stupisce l'elevato numero di Suv e di modelli elettrificati, ma allo stesso tempo la quantità di novità di carattere prettamente sportivo conferma che la passione per l'automobile non è passata in secondo piano.Audi. La Casa tedesca dedicherà tutta l'attenzionee-tron GT Concept, berlina elettrica che anticipa un futuro modello di serie atteso nel 2020. Non è escluso che accanto a lei siano presenti anche alcunenazionali, mentre le voci sul debutto della S7 Sportback e sulla Q5 plug-in hybrid non sono per il momento confermate.BMW. Tante novità per la Casa di Monaco, che svelerà in anteprima mondiale la Suv sette posti X7 da 5,15 metri, la Serie 8 Cabriolet e le varianti ...