Russia | viaggio alla Mephi University | L' eccellenza della ricerca

La campagna di Russia di Salvini Viaggio a Mosca in chiave anti-Ue : Nuovo Viaggio a Mosca per Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno e vicepremier sarà ospite di Confindustria Russia mercoledì 17 ottobre nella capitale ex sovietica. "Parteciperò all'assemblea di Confindustria Russia per incontrare... Segui su affaritaliani.it