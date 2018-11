Rugby | verso Italia-Nuova Zelanda Leonardo Ghiraldini | “Sarà una grande sfida | pronti

Rugby – Verso Zebre-Munster : tallonatore Ceciliani si racconta tra studi e obiettivi : Il giovane tallonatore delle Zebre Rugby Ceciliani pronto a sfidare il Munster A rispondere ai microfoni del sito web dello Zebre Rugby Club questa settimana tocca ad un giocatore di mischia: il tallonatore Massimo Ceciliani. Il ventunenne di Sondrio -alla sua prima stagione in bianconero dopo l’esperienza in Eccellenza con il Rugby Viadana 1970 dello scorso anno- ci parla dei suoi primi passi nel Rugby, delle differenze tra il massimo ...

Rugby - verso Italia-Nuova Zelanda. Le prime parole degli azzurri - Ferrari e Benvenuti : “Giochiamo al massimo” : L’Italia si sta preparando per la super sfida contro la Nuova Zelanda, ultimo test match autunnale in programma sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale affronterà gli All Blacks, l’icona per eccellenza del Rugby, i Campioni del Mondo reduci però dalla cocente sconfitta contro l’Irlanda. Gli azzurri proveranno a tenere testi ai terribili oceanici che si presenteranno nella capitale col desiderio di ...

Rugby - verso Italia-Nuova Zelanda. Le prima parole degli azzurri - Ferrari e Benvenuti : “Giochiamo al massimo” : L’Italia si sta preparando per la super sfida contro la Nuova Zelanda, ultimo test match autunnale in programma sabato 24 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale affronterà gli All Blacks, l’icona per eccellenza del Rugby, i Campioni del Mondo reduci però dalla cocente sconfitta contro l’Irlanda. Gli azzurri proveranno a tenere testi ai terribili oceanici che si presenteranno nella capitale col desiderio di ...

Rugby – L’Italia verso Roma per la sfida contro gli All Blacks : le parole di Ghiraldini : L’ItalRugby si sposta a Roma per il test match di sabato contro gli All Blacks: le sensazioni di Ghiraldini dopo il ko di ieri contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby che, dopo aver affrontato l’Australia a Padova nella giornata di ieri, oggi si sposterà a Roma dove sabato 24 novembre alle 15 affronterà allo Stadio Olimpico i campioni del Mondo in carica degli All Blacks ...

Rugby – L’Italia verso Roma per la sfida contro gli All Black : le parole di Ghiraldini : L’ItalRugby si sposta a Roma per il test match di sabato contro gli All Blacks: le sensazioni di Ghiraldini dopo il ko di ieri contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby che, dopo aver affrontato l’Australia a Padova nella giornata di ieri, oggi si sposterà a Roma dove sabato 24 novembre alle 15 affronterà allo Stadio Olimpico i campioni del Mondo in carica degli All Blacks ...

Rugby - verso Italia-Australia. Ghiraldini suona la carica : “Dovremo essere cinici e sfruttare ogni occasione” : L’Italia si prepara alla super sfida di domani contro l’Australia, test match di novembre che si giocherà allo Stadio Euganeo di Padova. Gli azzurri cercheranno l’impresa contro i fortissimi Wallabies, la nostra Nazionale è ringalluzzita dalla vittoria sulla Georgia e spera di tenere testa ai fenomeni oceanici che invece vogliono riscattare la sconfitta contro il Galles. A suonare la carica alla vigilia dell’incontro è ...

Rugby : verso Italia-Australia : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Domani gli Azzurri del Rugby affrontano l'Australia, ore 15, stadio 'Euganeo' di Padova, nel secondo Cattolica Test Match 2018. L'Italia arriva al difficile impegno sotto i ...

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Rugby – Verso Irlanda-Italia : le parole del ct azzurro O’Shea : Il ct azzurro dell’ItalRugby O’Shea racconta le sue sensazioni alla vigilia della sfida contro l’Irlanda Mancano due giorni al kick-off di Irlanda-Italia, partita che darà ufficialmente il via alla finestra internazionale degli Azzurri nel Novembre 2018 che saranno protagonisti nell’iconico “Soldier Field” di Chicago sabato 3 novembre alle 15 locali, 21 in Italia, con diretta su DAZN. Per l’Italia confermata la formazione ...

Rugby - l'Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : ... Benetton Rugby, 52 caps, * Jayden HAYWARD , Benetton Rugby, 10 caps, Edoardo PADOVANI , Zebre Rugby Club, 14 caps, * Luca SPERANDIO , Benetton Rugby, 2 caps, * Foto: Live Photo Sport

Rugby - l’Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : L’Italia ha incominciato a Verona il raduno in preparazione ai Test Match. Gli azzurri partiranno domenica 28 ottobre per Chicago (USA) dove sabato 3 novembre affronterà l’Irlanda in un incontro amichevole. A seguire i tre Test Match veri e propri contro Georgia (sabato 10 novembre a Firenze), Australia (sabato 17 novembre a Padova) e Nuova Zelanda (sabato 24 novembre a Roma). Sarà assente il mediano di mischia Marcello Violi che si ...

Rugby - All Blacks a Roma il 24 novembre : verso il tutto esaurito - festa e cultura per i tifosi nel 3° e 4° tempo : ... il presidente del Coni, Giovanni Malagò , e quello della Fir, Alfredo Gavazzi , hanno ribadito l'onore che rappresenta sfidare i tre volte campioni del mondo, mentre l'ad di Cattolica Assicurazioni, ...

Rugby - il ct O’Shea in viaggio verso il Giappone : visiterà le sedi di gara degli azzurri durante i Mondiali : Il ct e altri dirigenti azzurri si sposteranno nei prossimi giorni in un serrato tour di visite per definire la logistica della prima fase dei Mondiali Mentre il conto alla rovescia per la Rugby World Cup 2019 sta per entrare nella propria fase finale, con poco più di un anno a separare gli appassionati dal calcio d’inizio del mondiale Giapponese – si apre il 20 settembre a Tokyo con Giappone v Russia – l’Italia comincia a preparare nei ...