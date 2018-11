Rugby | il Benetton pronto per la sfida contro i Cheetahs | ecco il XV scelto da coach

Rugby - il Benetton pronto ad affrontare i Cheetahs : coach Crowley non vuole cali di concentrazione : Alla conferenza stampa di presentazione del match hanno preso parte il coach e i due atleti sudafricani Dewaldt Duvenage e Irné Herbst Questa mattina presso il Toyota Stadium di Bloemfontein si è tenuta la conferenza di presentazione della gara tra Cheetahs Rugby e Benetton Rugby che andrà in scena sabato 24 Novembre alle ore 14:30 locali (13:30 italiane) in diretta su DAZN. All’incontro con la stampa locale per i biancoverdi erano ...

Benetton Rugby parte alla volta del Sudafrica : i convocati per le sfide contro Toyota Cheetahs e Isuzu Southern Kings : La Benetton Rugby parte alla volta del Sudafrica per la doppia sfida di Guinness PRO14: ecco i convocati per le sfide contro Toyota Cheetahs e Isuzu Southern Kings Avrà inizio domenica alle 13:30 la trasferta del Benetton Rugby per raggiungere il Sudafrica in vista dei due impegni di Guinness PRO14 contro i Toyota Cheetahs e gli Isuzu Southern Kings. I Leoni di coach Crowley dopo essersi radunati in Ghirada, si dirigeranno verso ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : calo nel secondo tempo e sconfitta con l’Ulster per la Benetton Treviso : Ottava giornata per il Guinness Pro 14 2018-2019, turno davvero difficile vista la concomitanza dell’apertura dei Test Match di novembre che vede le varie franchigie private di alcuni pezzi importanti della rosa. Discorso che può esser sicuramente fatto per la Benetton Treviso che a Monigo non riesce a compiere l’impresa (solo sfiorata) di battere l’Ulster: la compagine irlandese si impone a domicilio per 15-10. Padroni di ...

Rugby – Annunciata la formazione del Benetton per la sfida contro l’Ulster : Benetton Rugby vs Ulster: annunciate le scelte di coach Crowley Dopo la sconfitta casalinga subita lo scorso sabato contro i campioni in carica del Leinster, domani pomeriggio ancora allo Stadio Monigo, il Benetton Rugby ospiterà i nordirlandesi dell’Ulster Rugby. Sarà il fischietto scozzese Mike Adamson a dirigere l’ottavo round di Guinness PRO14 in programma alle ore 16:00. Coach Crowley, alle prese con l’assenza di ben 12 nazionali ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : il Benetton attende l’Ulster per provare ad agganciarlo in classifica : Domani, sabato 3 novembre, alle ore 16.00 il Benetton Treviso riceverà a Monigo i nordirlandesi dell’Ulster nella sfida valida per l’ottavo turno del Pro14 di Rugby: A subire la contemporaneità con i Test Match internazionali saranno entrambe le società, basti pensare che il Benetton ha lasciato all’Italia qualcosa come 19 elementi. Nella classifica della Conference B i trevigiani sono quarti a quota 16 ed inseguono proprio ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Ossatura di Benetton e Zebre - quattro gli stranieri : Con i forfait di Violi (operato alla spalla, tempi di recupero lunghi) e Padovani (problema alla caviglia, rientrato alle Zebre) scendono a 35 gli uomini di O’Shea per i Test Match autunnali di Rugby. Di questi 19 militano tra le fila dal Benetton, 12 nelle Zebre e quattro in formazioni straniere. Andiamo a scoprire gli atleti che formano la Nazionale italiana di Rugby per gli incontri di novembre. Di seguito i 35 convocati ...

Rugby – Guinness Pro14 : a Parma il derby italiano tra Zebre e Benetton - ecco quando : Il primo derby italiano di Guinnes Pro14 tra Zebre e Benetton si giocherà domenica 23 dicembre alle 15 a Parma. Aperte le vendite dei tagliandi per il primo derby d’Italia del Guinness Pro14 Lo Zebre Rugby Club insieme al Benetton Rugby ed a DAZN -broadcaster italiano del Guinness Pro14- hanno definito giornate ed orari dei derby di Dicembre che vedranno le formazioni italiane del torneo celtico affrontarsi due volte a cavallo del ...

Rugby : Pro14 - Benetton-Leinster 3-31 : ANSA, - TREVISO, 27 OTT - Gli irlandesi del Leinster, campioni d'Europa in carica, hanno battuto il Benetton Treviso per 31-3, 12-3, in una partita del Guinnes Pro14, giocata allo stadio di Monigo. ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : Leinster dominante - la Benetton Treviso si arrende : Niente da fare per la Benetton Treviso nella settima giornata del Girone B del Guinness Pro 14 2018-2019. Contro un avversario sulla carta troppo forte i padroni di casa non riescono a brillare e soffrono troppo le avanzate del Leinster, che si impone per 31-3 in un match davvero senza storia. Per i veneti c’è la quinta piazza parziale in classifica nel proprio raggruppamento. Sin dal calcio d’inizio si vede che non c’è ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Benetton contro i campioni in carica del Leinster. Sfida di prestigio per Treviso : Ritorna il Pro14 di Rugby dopo la parentesi europea con la Challenge Cup e il Benetton si appresta ad una gara di prestigio: domani a Monigo alle ore 16.00 arrivano i campioni in carica e vincitori dell’ultima Champions Cup del Leinster. L’allenatore di Treviso, Kieran Crowley, ha annunciato la formazione ufficiale. In prima linea ci saranno Derrick Appiah, Hame Faiva e Marco Riccioni, in seconda Irné Herbst e Federico Ruzza, ...

Rugby – Benetton vs Leinster : i 23 Leoni scelti da coach Crowley : Guinness PRO14, ecco i 23 convocati per la Benetton Rugby in vista della sfida del 7° round della competizione europea contro il Leinster Rugby Domani pomeriggio i Leoni di coach Crowley, dopo le due gare consecutive disputate in European Rugby Challenge Cup dalle quali hanno raccolto 6 punti, torneranno in Guinness PRO14 per giocare il 7° round della competizione internazionale contro i campioni in carica del Leinster Rugby. Allo Stadio ...

Rugby - niente da fare per il Benetton : i Leoni sconfitti in trasferta dall’Agen per 20-19 : Sconfitta di misura per il Benetton Rugby nella sfida contro l’Agen, i Leoni si arrendono con il punteggio di 20-19 Allo Stade Armandie le cose si mettono subito bene per gli uomini di coach Crowley che passano in vantaggio con la meta di Bigi al secondo minuto di gioco. Il tallonatore biancoverde riesce ad andare oltre la linea al termine di una maul nata in seguito ad una touche sui 5 metri avversari. Al 9’ i Leoni padroni del ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Agen-Benetton 20-19. Allan sbaglia troppo - sconfitta per Treviso : Amara beffa per il Benetton nella seconda giornata della Challenge Cup di Rugby: la formazione trevigiana perde per 20-19 in casa dei francesi dell’Agen. Treviso, in vantaggio per oltre un tempo, si è fatta rimontare ad inizio ripresa fallendo poi le occasioni avute per il controsorpasso: i veneti devono accontentarsi del bonus difensivo. Nel primo tempo Benetton subito avanti: al 2′ marca Bigi ed Allan trasforma per lo 0-7 ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton ad Agen per centrare la seconda vittoria consecutiva : Challenge Cup, atto secondo: il Benetton vuole bissare il successo dell’esordio contro il Grenoble e restare in vetta alla classifica: di fronte un’altra squadra francese, l’Agen, da affrontare questa volta il trasferta. Nella prima uscita i francesi hanno perso 54-22 contro gli Harlequins, rimanendo a quota zero. Domani alle ore 19.30 avrà il via il primo confronto assoluto tra queste due formazioni e per l’occasione il ...