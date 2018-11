Ruba due formaggi e 7 salsicce all' Auchan | finisce in carcere per 9 anni e 10 mesi

Da Massa "in trasferta" per Rubare ricambi auto : arrestati in due : Massa - Da Massa sono andati "in trasferta" notturna per un colpo in officina, ma sono finiti in manette. La scorsa notte i carabinieri della stazione di Massarosa, nel corso di un servizio ...

Rubano in appartamento - incastrati dalle telecamere. Due arresti a Castelvetrano : Avevano rubato in un appartamento a Castelvetrano. Per loro sfortuna nei dintorni c'erano diverse telecamere di videosorveglianza che hanno consentito ai Carabinieri di risalire a loro. Sono stati ...

Tentano di Rubare attrezzatura in scuola - due arresti : È da poco passata la mezzanotte, le luci nei condomini si spengono e le strade progressivamente si svuotano: l' occasione è propizia per tentare di accedere ai locali dell'istituto comprensivo 'Ilaria ...

In un centro per disabili per Rubare viene sorpreso da un dipendente e lo ferisce con due pugni : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Ritrovate due preziose statue Rubate nella chiesa di San Biagio : Ruba all'Esselunga per rivendere la merce, in manette una professionista del furto 3 Animale travolto e ucciso sulla Statale 45, forse è un lupo: accertamenti in corso 4 'Non arretreremo di un ...

Roma : Rubavano cellulari a turisti - in manette due ladre : Roma – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro nel corso di alcuni controlli del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in genere, hanno arrestato in due distinti episodi, due cittadini stranieri per il furto di cellulari. Il primo arresto lo hanno effettuato i Carabinieri della Stazione Roma Vittorio Veneto nei pressi della metropolitana linea A, fermata Termini. In manette e’ finita una cittadina ...

Casolare di campagna come deposito di auto Rubate - i carabinieri trovano due mezzi Rubati nel Salento : In contrada Angelini a Tuturano è stato individuato un Casolare usato come base logistica per auto rubate, poi utilizzate per commettere reati.

Lamezia - Rubati due mezzi industriali sulla pista dell'aeroporto : Lamezia Terme - Furto nelle prime ore di questa mattina, all'aeroporto di Lamezia Terme. Un escavatore e un camion sono stati rubati ad una ditta esterna che stava effettuando dei lavori di una parte ...

A Milano vanno a Ruba tutte le guide degli itinerari su due ruote nel Cuneese : ROBERTO CROCI - L'agenzia di promozione turistica Atl Cuneo ha conquistato ancora l'attenzione dei numerosi partecipanti all'Eicma, la fiera milanese delle due ruote, una delle più importanti al mondo,...

Rubano un furgone - poi travolgono un bimbo inseguiti dalla polizia : arrestati due ragazzini : Hanno 15 e 16 anni i due ragazzi arrestati a Wigan, in Regno Unito, per aver rubato un furgone e aver travolto un bimbo di appena 3 anni. Leo ora verso in condizioni disperate in ospedale.Continua a leggere

Campobello - tentano di Rubare un'auto. Arrestati dai carabinieri due extracomunitari : Hanno manomesso e danneggiato tre auto prima di completare l'opera con una quarta, che stavano cercando di rubare avviando il motore tramite l'utilizzo di un cacciavite. I carabinieri della stazione ...

Napoli - è record di furti al Vomero : Rubate due auto al giorno : Colpiscono sempre di notte. E sanno anche quando agire: tra le quattro e le cinque del mattino, quando si avvicendano i turni delle pattuglie di polizia e carabinieri. Approfittano di quella manciata ...

Sorpresi sull'auto Rubata - denunciati due giovani : Guastalla, è successo l'altra sera nel quartiere residenziale di via Secchi Ronchi. Nei guai per ricettazione un 21enne e un 27enne. I carabinieri indagano per capire con quali intenzioni i due si ...

Senza patente sullo scooter. Rubato due giorni prima in centro : La Spezia - Nel corso di uno dei numerosi e consueti controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Spezia hanno fermato uno scooter condotto da un tunisino 33enne ...