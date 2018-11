Roma | poliziotti aggrediti da rom durante una lite a Termini | un agente spara un colpo in

roma.repubblica

: RT @POPOLOdiTWlTTER: Roma, rapinatori rom scatenati davanti alla stazione Termini: poliziotti aggrediti, agente costretto a sparare: https:… - MagisMundo : RT @POPOLOdiTWlTTER: Roma, rapinatori rom scatenati davanti alla stazione Termini: poliziotti aggrediti, agente costretto a sparare: https:… - MrGig8 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Roma, rapinatori rom scatenati davanti alla stazione Termini: poliziotti aggrediti, agente costretto a sparare: https:… - martaranucci : RT @POPOLOdiTWlTTER: Roma, rapinatori rom scatenati davanti alla stazione Termini: poliziotti aggrediti, agente costretto a sparare: https:… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) È accaduto in piazza dei Cinquecento. I due nomadi, un 24enne e un 59enne, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata in concorso