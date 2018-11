Roma | ossa ritrovate | le spoglie non sono di una donna e risalgono a prima del 1964

Ossa Nunziatura a Roma - gli inquirenti : 'Non appartengono a Emanuela Orlandi. Sono di un uomo' : I frammenti scoperti nella sede in via Po. La certezza dopo le analisi svolte: non Sono neanche di Mirella Gregori. I reperti risalgono a un periodo precedente al 1964, quando le due 15enne scomparse ...

Terremoto : scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna. La situazione aggiornata : Notizia aggiornata alle ore 8,29 del 19 novembre 2018*. Una scossa di Terremoto di magnitudo compresa tra 4.2 secondo una stima preliminare si è verificate alle ore 13.48 nella zona di Rimini (con epicentro a Santarcangelo di Romagna). I sismografi Ingv hanno registrato l'origine dell'evento a una profondità di 43,4 chilometri. Sono in corso verifiche di eventuali danni. La scossa è stata ...

