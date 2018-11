Roma | operaio Trenitalia ricoverato in codice rosso dopo incidente

Roma - operaio muore in incidente lavoro : 15.26 Un operaio 52enne kosovaro è morto in un incidente sul lavoro a Roma. L'uomo era su un cestello idraulico per eseguire lavori di ristrutturazione ed è finito incastrato con la testa tra il cestello e il balcone dello stabile. Resta da chiarire se l'incidente sia stato provocato da una sua errata manovra del cestello o da un guasto tecnico. Il mezzo è stato sequestrato.

Romano Prodi : "L'operaio guadagna 200 volte meno del manager e nessuno dice niente - 30 anni fa non lo avremmo accettato" : Per Romano Prodi oggi si tendono ad accettare, nell'ambito dell'occupazione, cose che 30 anni fa nessuno avrebbe accettato. L'ex presidente del Consiglio lo ha detto a Bologna, nel corso della presentazione di un libro 'Il valore di tutto' di Mariana Mazzucato. Parlando della questione retributiva - si legge su Repubblica - ha fatto l'esempio del divario tra lo stipendio del manager e quello di un operaio: "La differenza è di 200 volte e ...

Maltempo - vento ribalta una gru vicino Roma : ferito operaio : Una piccola gru si e’ ribaltata a Civitavecchia, vicino Roma, probabilmente a causa del vento forte e un operaio e’ rimasto ferito. E’ accaduto in via Carlo Calisse: la gru era in azione per un intervento sulla facciata di un edificio, quando si e’ verificato l’incidente. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri della stazione di Civitavecchia e 118. L’uomo che stava lavorando sulla gru, un romeno di 50 anni, ...

Camion fa retRomarcia - morto operaio : ANSA, - CORTONA, AREZZO,, 26 OTT - Un operaio di 56 anni è morto investito da un Camion di Sei Toscana che stava effettuando, secondo una prima ricostruzione, una manovra di retromarcia. L'incidente è ...