Roma | millantava parentela con boss Cosa Nostra per minacciare negozianti

(Di venerdì 23 novembre 2018)– “Tanto non mi fanno niente, perche’ sono il nipote di Matteo Messina Denaro”.unacriminale con il super latitante di, ma in comune con ‘U Siccu’, l’uomo piu’ ricercato d’Italia, non aveva niente, se non una parte del cognome. Eppure tutti gli credevano e questo gli permetteva di spadroneggiare nella zona di Torre Angela. E’ il particolare emerso nell’indagine che ha condotto i Carabinieri di Tor Bella Monaca ad arrestare i dueni di 33 e 34 anni, nullafacenti e con precedenti, che taglieggiavanoe si vantavano di aver picchiato le forze dell’ordine nella zona di Torre Angela.A dare il via alle indagini la denuncia di una vittima che ha raccontato ai Carabinieri le vessazioni del duo, con a capo il sedicente parente deldi. Dopo la ...