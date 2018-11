Roma | l’annuncio di Di Francesco | “Schick in campo dal 1′ minuto”

sportfair

(Di venerdì 23 novembre 2018) Eusebio Diha svelato la propria decisione di schierare Schick al centro dell’attacco nella gara contro l’Udinese di domani pomeriggio “Schick domani partirà dall’inizio, ha dato risposte importanti per lae in nazionale. C’è un lavoro generale su di lui, ha grande disponibilità, sta crescendo e ha una gran voglia di venir fuori“. E’ l’anticipazione di formazione del tecnico della, Eusebio Di, che schiererà innella trasferta di campionato contro l’Udinese il talento ceco dal primo minuto. In conferenza stampa a Trigoria, l’allenatore giallorosso torna poi sul gol partita realizzato con un pallonetto da Schick contro la Slovacchia. “Ha fatto un bel gol, per me sta nelle sue caratteristiche. Il gol conta, al di là della bellezza, per l’aspetto mentale del giocatore. Patrick ...