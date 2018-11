Roma | incidenti sul lavoro | operaio muore a Casal Bruciato Un ferito in officina

Roma - allarme incidenti : arriva il tutor nella galleria Giovanni XXIII : Limitare la velocità perché in quel tratto che collega via del Foro Italico a via della Pineta Sacchetti gli incidenti e i tamponamenti sono quasi all'ordine del giorno: ecco che...

CSKA-Roma - incidenti prima del match di Champions : 60 ultras russi all’assalto dei tifosi giallorossi [VIDEO] : Tutto è avvenuto prima della partita giocata ieri al Luzhniki di Mosca, quando 60 ultras incappucciati hanno assalito 30 tifosi della Roma Attimi di tensione prima di CSKA Mosca-Roma, match di Champions andato in scena ieri allo stadio Luzhniki. Gli ultras russi hanno voluto vendicarsi dopo gli attacchi subiti nella Capitale, assalendo 30 tifosi giallorossi indossando maschere antigas e utilizzando gas urticante. Sessanta uomini ...

Incidenti prima di CSKA-Roma : assalto dei tifosi russi all'albergo dei Romanisti a Mosca : Si temeva una rappresaglia dopo i precedenti di Roma ed effettivamente qualcosa è successo. Un gruppo di 30 tifosi della Roma, prima della partita intorno alle 18, è stato seguito fino all'Hotel Agios ...

La segnaletica cade a pezzi. E a Roma è boom di incidenti : Non ci sono solo alberi schiantati a terra e strade a groviera a fare da cornice a questa città allo sbando. Dalle strade del centro storico a quelle di periferia, la Capitale è una via crucis di cartelli in rovina, abbattuti dalle intemperie e coperti dalla vegetazione o dai graffiti. Non va meglio con la segnaletica orizzontale. A Roma, infatti, almeno otto attraversamenti pedonali su dieci sono fantasma (guarda il video)."Una situazione che ...

Roma - Daspo per i tifosi coinvolti negli incidenti di Liverpool : il comunicato della Polizia : Gli incidenti avvenuti a Liverpool tra i sostenitori dei “Reds” e quelli della Roma, hanno provocato molti disordini durante le semifinali di Champions League della scorsa edizione. Il questore di Roma ha quindi condannato al Daspo 14 tifosi, colpevoli di essere stati protagonisti nei tafferugli. Il comunicato della Polizia: «L’ultimo provvedimento – informa la Polizia di Stato […] L'articolo Roma, Daspo per i ...