Roma | il Comune ora schiera i falchi contro gli storni nei cieli della capitale

Paola Perego cade in una buca a Roma e con un video 'ringrazia' il Comune : Una caduta che non è passata inosservata, almeno ai 212 mila follower di Paola Perego. La conduttrice è stata "vittima" di una delle infinite buche di Roma. In un video postato sul suo profilo ...

Stadio della Roma - il Comune pronto al sì. Le mani di Pallotta sui terreni : I 5S decisi a dare il via libera. Dal patron della Roma 40 milioni per avere l'area, altrimenti va via

Cosa potrebbe cambiare al Comune di Roma ora che Raggi è stata assolta : L'assoluzione nel processo per la nomina (prima sospesa e poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio fa uscire Virginia Raggi rafforzata, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, nell'affrontare la seconda metà del suo mandato. Ora la sindaca, libera dalla zavorra della possibile sospensione dal Movimento in caso di condanna, a quanto filtra proverà a rilanciare ...

Inchiesta nomine al Comune di Roma : La sentenza è arrivata alle 15.10. L’accusa, per il primo cittadino, era di falso in relazione alla nomina di Renato Marra. Il pm: «Ricorreremo in appello»

Inchiesta nomine al Comune di Roma Assolta la sindaca Virginia Raggi : La sindaca, imputata di falso nel caso della nomina di Renato Marra al vertice del dipartimento Turismo del Campidoglio, era in aula col marito

Comune Roma : prossima settimana lavori su travi ponte Palatino : Roma – “A seguito del danneggiamento del controvento di collegamento delle travi secondarie del ponte Palatino, i tecnici del Dipartimento Simu (lavori Pubblici) di Roma Capitale sono immediatamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Dopo un’attenta analisi eseguita da parte dei tecnici del Simu, si e’ stabilito di realizzare un intervento di manutenzione all’inizio della ...

"Prophetic Economy" - incontro a Roma per una nuova economia per il bene comune : 'Essi - ha detto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, parlando dei vincitori - praticano una realtà di economia diversa da quella diffusa, vedono più lungo dell'economia imperante, non sono ...

I tifosi del CSKA feriti nell'incidente della metro di Roma faranno causa al comune - : I tifosi russi che sono rimasti feriti nella stazione della metropolitana Repubblica di Roma la settimana prossima faranno causa al comune della capitale. Lo ha annunciato a Sputnik Oksana Romanova, ...