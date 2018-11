Roma | diesel al bando dal 2019 | quali veicoli non potranno più circolare

UNRAE : “Un errore il blocco a Roma dei diesel Euro 6 di ultima generazione” : Domenica 18 novembre scatta a Roma un’altra “domenica ecologica”. L’Ordinanza firmata dalla Sindaca Raggi è un provvedimento di corto respiro che colpisce i veicoli diesel Euro 6 di ultimissima generazione, il cui impatto ambientale è assolutamente irrilevante e che non è sostanziato dal minimo interesse al perseguimento di una vera e concreta soluzione del problema […] L'articolo UNRAE: “Un errore il blocco a Roma ...

Diesel Euro 3 : divieto di circolazione anche a Roma e nel Lazio : Oltretutto si cercheranno degli accordi con il Ministero dell'Economia per trovare le risorse necessarie a finanziare la sostituzione dei veicoli oggetto di divieti. Sei milioni di Euro saranno il ...

Smog Emilia Romagna - ok dell’Assemblea : stop ai diesel Euro 4 rinviato al 2020 : E’ ufficiale, il blocco ai veicoli diesel Euro 4 è rinviato all’1 ottobre 2020 in Emilia-Romagna. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato con i soli voti del Pd (astenuti Ln, Fi e Mns; contrari M5s, Fdi, Si, Mdp e Misto) la legge della “Sessione Europea regionale 2018 – Abrogazioni e modifiche di leggi”, compreso l’emendamento di Giunta deciso dopo la riunione dell’8 ottobre – con il ...

Smog - passo indietro in Emilia Romagna : novità per i Diesel Euro 4 : Revocato il blocco delle autoveicoli Diesel più recenti. Il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti scattato il...

Smog - Wwf : “Non arretrare sullo stop ai diesel Euro 4 in Emilia-Romagna” : “Il Wwf esorta i sindaci a non arretrare sulle limitazioni alla circolazione delle vetture diesel. Non si possono più ignorare alcuni dati: la Pianura Padana è l’area più inquinata d’Italia, che conta 91mila decessi prematuri all’anno causati dall’inquinamento atmosferico”. Lo sottolinea il delegato Wwf per l’Emilia-Romagna, Enrico Ottolini, dopo l’iniziativa di alcuni sindaci del Bolognese che non ...

Stop diesel - presto anche a Roma : Roma, 1 ott., Adnkronos, - Il blocco dei diesel Euro 3 sarà introdotto anche a Roma. "Sui diesel euro 3stiamo lavorando a un provvedimento per adeguarsi al divieto che entrerà in vigore a breve. ...

Stop diesel - presto anche a Roma : Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Il blocco dei diesel Euro 3 sarà introdotto anche a Roma. "Sui diesel euro 3stiamo lavorando a un provvedimento per adeguarsi al divieto che entrerà in vigore a breve. Immaginiamo di introdurre questa misura il prossimo anno, quando avremo sviluppato alternative nel Tpl o

Stop diesel - presto anche a Roma : Il blocco dei diesel Euro 3 sarà introdotto anche a Roma. "Sui diesel euro 3 stiamo lavorando a un provvedimento per adeguarsi al divieto che entrerà in vigore a breve. Immaginiamo di introdurre ...

Diesel Euro 3 - dal 2019 divieto di circolazione anche a Roma - : Il 1 ottobre 2018 il blocco delle vetture Euro 3 è entrato in vigore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ampliato alle Euro 4,. Il Piemonte lo rimanda di una settimana. Nella Capitale ipotesi stop ...

'Dal 2019 stop alle auto diesel euro 3 a Roma' - l'assessore Meleo - : Roma, 1 ott., askanews, - 'Entro il 2019 anche Roma vieterà la circolazione delle auto diesel euro 3'. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo, nel corso di una conferenza ...

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA RomaGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...