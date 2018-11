Roma Dal 25 novembre la manifestazione Mystery Rooms al Museo

«Caos sanità - il piano ospedaliero della Campania bocciato a Roma» : «Avremmo voluto anche noi una sanità regionale risanata nei conti, con presidi ospedalieri efficienti, livelli di assistenza adeguati, tempi di intervento ottimali, nessuna carenza di...

Caos sanità - il piano ospedaliero della Campania bocciato a Roma : «Avremmo voluto anche noi una sanità regionale risanata nei conti, con presidi ospedalieri efficienti, livelli di assistenza adeguati, tempi di intervento ottimali, nessuna carenza di...

Roma innalza il suo albero di Natale - alto 23 metri e donato dal Friuli : Il grande abete rosso proviene dal territorio di Pordenone ed è stato collocato accanto allobelisco: sarà illuminato il 7 dicembre

Roma - Laura morì a 17 anni cadendo dal settimo piano : 'Era un corriere della droga' : I magistrati si apprestano a chiudere il caso, classificandolo come suicidio. Ma restano tanti i misteri sulla tragica scomparsa di Laura, una studentessa dell'istituto alberghiero di Orvieto, morta a Roma il giorno di San Valentino del 2017, dopo essere caduta dal settimo piano di un palazzo in via Agrigento, nel quartiere Nomentano. L'ultima puntata della trasmissione "Chi l'ha visto?" si è occupata proprio di questo caso, ripercorrendo i ...

Conte : "Roma non è pronta a modificare la manovra respinta dall'UE" - : Secondo lui, "non esiste una ribellione immaginaria contro l'UE", dal momento che Roma segue una politica responsabile. Mercoledì, dopo la notizia del rifiuto da parte della CE del progetto di ...

Silvia Romano : 14 arresti in Kenya - sospettati salvati dal linciaggio : Per il rapimento della 23enne volontaria Silvia Romano sequestrata ieri nei pressi di Malindi, in Kenya , la polizia ha arrestato 14 persone con l'accusa di aver ceduto informazioni ai sequestratori, anche se gli inquirenti non escludono che possano addirittura esserne complici del commando di 8 persone che ha sparato nel villaggio di Chakama prima di rapire la ragazza milanese, ferendo varie persone tra cui tre bambini.I fermati sono stati ...

Claudia Koll per i senza tetto di Roma “Mancano i giubbotti per proteggerli dal freddo” : Con l’arrivo dell’inverno vivere in strada è ancora più difficile, ogni persona può fare qualcosa di importante anche solo donando un giubbotto che possa proteggere i senza tetto dal freddo. Mancano, non ne abbiamo abbastanza per distribuirli a tutti quelli che si rivolgono al nostro centro. Questo l’appello lanciato da Claudia Koll durante la cerimonia per la consegna del premio “Un Tartufo della Pace 2018” che si è tenuta nel Castello di San ...

Roma - i Casamonica dopo lo sgombero : “Andiamo a vivere a casa di Salvini. O dalla Raggi che è tanto brava” : Il giorno dopo lo sgombero delle otto ville abusive nel quartiere Quadraro a Roma si sono messe in moto le ruspe per l’abbattimento. Ma oggi è anche il giorno della rabbia, con gli ex occupanti pronti ad inveire contro chiuque ” Stiamo in mezzo ad una strada e ora andremo a casa di Salvini – urla una signora mentre porta via le ultime cose dalla sua ormai ex casa- andremo anche dalla Raggi che prima era indagata e ora fa tanto ...

Roma : blitz nella notte - guidato dalla sindaca - contro le ville dei Casamonica tutte abusive : Impiegati 600 agenti nella maxi operazione che ha dato il via allo sgombero e poi alla demolizione di otto villette costruite abusivamente dalle famiglie dell'organizzazione criminale. 'Abbiamo ...

Amori & Incantesimi/ Su Rete 4 il film tratto dal Romanzo di Alice Hoffman - oggi - 20 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Amori & Incantesimi, la trama e il cast del film in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 novembre 2018 con Sandra Bullock e Nicole Kidman.

Dal 23 al 26 a Roma torna il Mercato Mediterraneo : Roma, 19 nov., askanews, - torna a Fiera Roma dal 23 al 26 novembre 2018 'Mercato Mediterraneo: cibi/culture/mescolanze', la manifestazione dedicata alla filiera agroalimentare e finalizzata a ...

Roma Universalis. La dinastia venuta dall’Africa : Questa esposizione include nel suo percorso Colosseo, Fori e Palatino con 7 aree finora chiuse al pubblico. Roma Univesralis questo è il titolo della mostra che si è aperta al Colosseo il 15 Novembre la mostra tratta della dinastia dei Severi che resse l’Impero Romano dal 193 al 135. Questa dinastia nata con Settimio Severo, che succedette a Pertinace, dopo un periodo di guerra civile.Settimio Severo sbarazzatosi dei nemici, come ricorda lo ...

Roma - giovani borseggiatrici in azione in metro incastrate dalle telecamere : ecco la “tecnica” utilizzata per rubare : In poche ore i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato, in diversi episodi, otto donne specializzate in borseggi ai turisti. Dopo l’arresto di due giovani ladre, avvenuto lo scorso 5 novembre, che erano state riprese in azione dalle telecamere di videosorveglianza all’interno di un ascensore alla fermata linea B della metro a Termini mentre derubavano un turista inglese, ieri è toccato a un’altra donna, 27enne con precedenti, ...