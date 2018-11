Roma Capitale Refezione modello virtuoso che piace anche in Giappone

Roma Capitale assume 500 nuovi vigili entro il 2018 : Disco verde per l’assunzione di 500 nuovi agenti di Polizia Locale entro il 2018. Lo ha stabilito la Giunta Capitolina

Roma - Gratteri : la capitale è in mano alle mafie : Roma, 21 nov., askanews, - 'La 'ndrangheta ha potere anche a Roma, purtroppo la presenza delle mafie a Roma c'è da 50 anni e più e c'è un accordo tacito tra le famiglie di ndrangheta più importanti di ...

Roma Canina : in 3200 per colorare di cinofilia la capitale #guidecinofile : La capitale anche quest’anno ospita la cinofilia internazionale, sabato 24 e domenica 25 Novembre 2018, nei padiglioni della Fiera di Roma, dalle 10.00 alle 18.00 l’evento tecnico ministeriale apre le porte al pubblico. Occasione imperdibile per incontrare più di 3200 cani provenienti da ogni continente, a rappresentanza di oltre 170 razze canine fra quelle riconosciute ufficialmente. Già perché la cinofilia, ovvero il mondo rappresentato da ...

Terranova su bilancio Roma Capitale a radioradio.it : Roma – Marco Terranova presidente della Commissione bilancio di Roma Capitale ha rilasciato a radioradio.it alcune dichiarazione in merito all’approvazione in giunta capitolina del bilancio di previsione 2019/2021. Con la manovra , definita dalla sindaca SBLOCCA Roma, parafrasando il titolo di un vecchio film “arrivano i dollari”, arrivano gli euro ? “Arrivano gli euro e questo è dovuto principalmente a due anni di un’amministrazione ...

Baglio : 85esimo posto Roma sintomo cattiva gestione Capitale : Roma – “Dalla serie A direttamente alla C. Roma finisce all’85esimo posto nella classifica redatta dall’Universita’ Sapienza sulla qualita’ della vita nelle citta’ italiane. Arriva cosi’ la certificazione del declino che i Romani conoscono bene, perche’ lo stanno subendo ormai da due anni e mezzo. Ed e’ effetto boomerang sui conti capitolini con una recessione in gran parte responsabile ...

Tajani attacca l’amministrazione Raggi : “Roma Capitale abbandonata… ecco il buongoverno del M5S” : Tajani critica il Movimento Cinque Stelle per la declassificazione di Roma Capitale Roma finisce all’85esimo posto nella classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita (scivolando di 18 posizioni) e la debacle scatena le prevedibili reazioni di chi vede nel sindaco Virginia Raggi la prima responsabile del declino della Capitale. Duro il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che su Twitter ...

Roma - il Campidoglio affida il 1° appalto per il verde pubblico dopo Mafia Capitale I tecnici : “Pochi soldi - finiranno presto” : “Ci stiamo mettendo alle spalle Mafia Capitale”. Il provvedimento è di ordinaria amministrazione. Anzi, per la sua scarsa complessità, è stato atteso fin troppo. Ma data la storia recente di Roma, rappresenta un passaggio cruciale. A pochi giorni dal quarto anniversario della deflagrazione dell’inchiesta sul ‘Mondo di Mezzo’ (la prima ondata di arresti ci fu il 4 dicembre 2014) e al termine di una procedura d’appalto durata 19 mesi, la Capitale ...

Roma : studenti della Capitale a lezione di geologia : Roma – “Come mai quando piove Roma si allaga?”. “Se la meteorologia non e’ una scienza esatta, perche’ in caso di rischio si chiudono le scuole?”. A rispondere ai dubbi di Alessia e degli altri ragazzi del liceo classico Montale di Roma, sono i geologi e i rappresentanti del dipartimento della Protezione Civile, ospiti oggi in piu’ di seicento scuole italiane per la seconda edizione della giornata ...

Roma - Salvini : 'Dopo il Baobab altri 27 sgomberi nella Capitale' : Dopo lo sgombero del centro Baobab a Roma, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato altre iniziative dello stesso tipo: "Ne faremo altri, usando criteri oggettivi: quattro per edifici ...

“Tutti gli itinerari portano a Roma” : riscoprire la Capitale con la mobilità dolce : Dal 16 al 25 novembre si svolge nella Capitale "Tutti gli itinerari portano a Roma", il "Meeting internazionale degli itinerari, delle Rotte, dei Cammini e delle Ciclovie" che attraverso decine di eventi, tra cui passeggiate letterarie e pedalate culturali, ci fa ragionare sulla valorizzazione del patrimonio culturale italiano attraverso la mobilità dolce.Continua a leggere

Le attese della Capitale/ IL SOLLIEVO PER Roma E LA FINE DEGLI ALIBI : Il magistrato ha lasciato alla politica il suo ruolo, togliendole anche l'ultimo ALIBI. In base ai meccanismi democratici, per emettere un verdetto politico prima deve esaurirsi un percorso: se ciò ...

WWE Roma – Braun Strowman spazza via tutti - applausi per Ronda Rousey : i risultati dello show nella Capitale : Il grande spettacolo della WWE arriva in Italia per il tour europeo: ecco i risultati dello show di Roma Le stelle della WWE lasciano gli Stati Uniti per il consueto tour invernale in giro per l’Europa. Sempre tenuta in grande considerazione l’Italia, Paese che risponde sempre con grande affetto e calore alle superstar della federazione di Stamford. Un sabato notte davvero speciale al PalaLottomatica di Roma, con i wrestler del ...

Roma - Raggi assolta ma la corsa della Lega alla capitale è già cominciata : La buona notizia per la sindaca di Roma Virginia Raggi - assolta nell’inchiesta sulle nomine - e per il Movimento 5 Stelle non riporta completamente il sereno sull’amministrazione capitolina. Dal leader della Lega arrivano infatti le felicitazioni ma anche una pungente stoccata: «I Romani giudicheranno l’amministrazione dei 5 Stelle in base a come è messa Roma»...

Roma - Burdisso racconta il trasferimento nella Capitale e i litigi con Totti e Messi : Nicolas Burdisso può guardare con soddisfazione alla carriera chiusa ufficialmente circa un mese fa. L’ex difensore, tra le altre, di Inter e Roma ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui si è aperto a 360°. Tra i vari argomenti trattati quello del trasferimento alla Roma, nonostante le richieste di Mourinho, ai tempi guida nerazzurra: “Mou me lo diceva in tutti i modi: ‘Non te ne andare, questo ...