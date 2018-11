Roma | Atac | altri 3mila autisti nominati agenti di polizia amministrativa

Roma - il bus Atac è strapieno ma gli studenti non si arrendono : entrano dal finestrino : Il bus della linea 765 scolastica è pieno e i ragazzi entrano dal finestrino, rischiando di farsi male e di travolgere chi è dentro al mezzo: è quanto si vede in un video pubblicato ieri, ma girato ...

Crozza : 'Suora salta tornelli a Roma? Raggi può fare il musical 'Sister ATAC'' : La copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 è dedicata alla Sindaca di Roma Virginia Raggi: «È stata assolta e ora potrà finalmente iniziare a fare il sindaco» ha ...

Atac - per Roma il referendum un'occasione sprecata : Sarebbe bene che le forze politiche e i cittadini di Roma, mettendo da parte ogni eccesso di faziosità, riflettessero su un aspetto del referendum di domenica scorsa: la bassa affluenza è un brutto ...

Renzi come Fassino : “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la profezia (sbagliata) sul futuro della giunta Raggi : In una diretta su Facebook, pochi giorni prima del referendum a Roma sul trasporto pubblico, Matteo Renzi ha detto: “Se io fossi romano voterei sì, cioè contro la giunta Raggi“. Poi la profezia in stile Piero Fassino: “Sarà l’inizio della fine dell’esperienza M5s nella Capitale”. L’affluenza si è fermata al 16%. L'articolo Renzi come Fassino: “Il referendum Atac a Roma? Io voterei sì”. Poi la ...

Roma - niente quorum al Referendum Atac : Scarsa affluenza al Referendum Atac , di ieri 11 Novembre, che non raggiunge il quorum del 33,3% previsto per rendere valida la consultazione. Si ferma infatti al 16,3% la percentuale degli aventi ...

Il referendum a Roma non raggiunge il quorum. Il monopolio Atac tira un sospiro di sollievo : Sono stati circa 400 mila i Romani che ieri hanno espresso la propria opinione riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale della Capitale e al futuro di Atac, un numero insufficiente per raggiungere il quorum. Perché la consultazione promossa dai Radicali fosse valida serviva il 33,3 per ce

Roma - referendum su Atac non raggiunge quorum : Solo il 16,3% ha partecipato alla consultazione promossa dai Radicali che già annunciano ricorso al Tar. Esulta la Raggi: l'Azienda dei traporti 'resta dei cittadini' -

Il referendum su ATAC a Roma è fallito : Ha votato solo il 16,4 per cento degli elettori, al referendum consultivo sul trasporto pubblico di Roma

Atac - Roma snobba il referendum Al voto in 400 mila - non c'è quorum : Trasporto pubblico o gestito da privati: ai Romani i quesiti non interessano e disertano in massa le urne. Il Comitato accusa: “ll Campidoglio ha creato il caos nella partecipazione dei cittadini. Oltre 300 mila aventi diritto non hanno potuto votare” Segui su affaritaliani.it

Flop referendum Atac : i Romani snobbano le urne : Uno spreco di tempo e soldi. I cittadini hanno snobbato il referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico a

Referendum Atac - i Romani snobbano le urne : il quorum non c'è : Poco più del 16% degli aventi diritto si è recata alle urne per il Referendum messa a gara del trasporto pubblico locale di...

Referendum Atac - l’affluenza si ferma al 16% e il sì non sfonda. Virginia Raggi esulta : “I Romani la vogliono pubblica” : Il Referendum per la liberalizzazione del trasporto pubblico di RomaRaggiunge il 16,3% di affluenza. E, all’interno di questa fetta, il Sì ottiene “solo” il 75% dei voti, senza far registrare il plebiscito che ci si sarebbe attesi. Alla fine, dunque, meno di 300.000 persone hanno votato per l’ingresso massiccio dei privati nel tpl romano, derubricando a “quasi flop” la consultazione cittadina promossa dai Radicali Italiani e sostenuta da Pd ...

Roma - referendum Atac : affluenza al 16% - niente quorum. Magi : voto - pasticcio. Raggi : ora il rilancio : Sul referendum Atac il dato dell'affluenza alle urne si ferma al 16%, praticamente la metà del quorum del 33,3% fissato dal Campidoglio. L'affluenza finale dei votanti alla chiusura dei seggi alle 20 ...

Roma - referendum Atac : affluenza al 16% - non raggiunto il quorum - Polemiche sulle operazioni di voto : Il referendum sulla liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico a Roma non raggiunge il quorum. Alle urne si è recato oltre il 16% degli aventi diritto, un dato non sufficiente per il quorum ...