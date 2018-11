Roma - 150 anni della Federazione Ginnastica d' Italia Conferenza stampa con Malagò

Roma - donati 150mila euro al fondo per Sean Cox : In un comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale della Roma si legge come la società capitolina abbia deciso di donare 150.000 euro alla famiglia di Sean Cox, tifoso irlandese entrato in coma per gli scontri di “Anfield” prima della semifinale di Champions League contro il Liverpool. Nel comunicato si legge: “L’AS Roma e il presidente del club Jim Pallotta hanno annunciato la donazione di una somma iniziale di ...

Sgomberato presidio Baobab a Roma con 150 migranti. Arriva anche la ruspa : La stagione degli sgomberi, inaugurata in estate subito dopo la circolare firmata dal ministro dell'interno Matteo Salvini, sta per ripartire. Dopo il Camping River e lo stabile fatiscente di via Costi, sgomberati tra la fine di luglio e gli inizi di settembre, tocca a piazzale Maslax, l'area di proprietà di Ferrovie dello Stato, alle spalle della stazione Tiburtina, che ospita il campo di accoglienza informale per i migranti in transito ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : Mykhailo Romanchuk vince e convince nei 1500 sl - Sjoestroem battuta dalla Heemskerk nei 200 sl : La seconda giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo a Pechino (Cina) di Nuoto è andata in archivio. Le attenzioni per il programma agonistico non mancava e i protagonisti non hanno deluso. Partiamo dalla specialità più lunga, i 1500 stile libero maschili. Ebbene, nella prova in cui resistenza e gestione la fanno da padrone, l’ucraino Mykhailo Romanchuk non ha deluso le attese. Nella vasca corta cinese l’ucraino ha fatto ...

Roma - in città 1500 tifosi del Cska - allarme ultrà fino a domani : L'allarme è forte, con circa 1.500 tifosi del Cska Mosca a seguito dei russi, di cui molti considerati "pericolosi". Tanti degli ultrà del Cska sono già sbarcati ieri a Roma, altri lo faranno oggi, ...

Roma - in 1500 a piazza Bologna per far riaprire il Delle Provincie : Un confronto serrato, durato due ore, quello tra Don Manlio, parroco dal 1 settembre di Sant'Ippolito, e circa 1500 persone che si sono riunite su viale Delle Province e sulla scalinata della chiesa. ...

Stadio della Roma - indagini sui 400mila euro versati da Parnasi : "250mila alla Lega e 150mila al Pd" : Una cifra che supera i 400 mila euro. Denaro che l'imprenditore Luca Parnasi, nella sua attività capillare di finanziamento alla politica, ha garantito all'associazione "Più Voci", la onlus considerata vicina alla Lega, e alla fondazione Eyu, Legata al Pd. Prosegue su questo filone l'indagine della Procura di Roma nata intorno ...