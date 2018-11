Ring of Elysium | i server europei sono finalmente online

eurogamer

(Di venerdì 23 novembre 2018)ofdopo un lancio in Nord America è arrivato anche quì da noi, infatti ie gli appassionati del genere battle royale poscalarsi nella loro battaglia.ofè infatti un battle royale free to play realizzato da Tencent, e dopo qualche ritardo per consentire di ultimare i preparativi il gioco è stato lanciato anche nel Vecchio Continente, riporta VG247.Per scaricare il gioco basterà accedere alla pagina Steam dello stesso, quindi potrà avere inizio la vostra personale battaglia per la sopravvivenza. Il gioco è in Accesso Anticipato, ma anche una volta dopo il lancio completo, stimato tra 6 mesi, il gioco manterrà la formula free to play.Read more…