Riforma Coni | Valente | impianto è questo

Riforma Coni - Alessia Zecchini : 'Non voghliamo essere sportivi di serie B' : Non la tocchiamo, ma - tra un'immersione e un volo planare - Alessia Zecchini un appello in questa fase decisiva per il suo mondo lo fa: 'Ai politici tutti chiedo di ascoltare le voci degli atleti, ...

CONI - possibili dimissioni per Malagò : “se non cambia la Riforma del governo - dopo Tokyo me ne vado” : Giovanni Malagò potrebbe lasciare la poltrona di presidente del CONI dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 “dimissioni? Non abbandono gli atleti a 5 mesi dalle Olimpiadi. Se le cose rimangono così, non aspetto neanche la fine del quadriennio e un minuto dopo le Olimpiadi me ne vado“. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malago‘, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, ...

Bebe Vio : 'Perché Riformare il Coni? All'estero siamo un modello' : Io posso dire quello che vedo e vivo ogni giorno da anni intorno a me: io vedo i presidenti federali, i dirigenti della piramide del mondo sportivo come la mia famiglia. Pancalli, il Cip, Scarso, la ...

Riforma sport - Malagò : 'Soci Aniene? Organi del Coni sono elettivi' : 'Non voglio proprio fare polemiche. Continuano sempre a cercare di provocarmi, di mettermi delle parole che non sono mai state dette. Non c'è nulla da dire, da commentare. Salvo che gli Organi del ...

Riforma Coni - Giorgetti : 'Non ce l'ho con Malagò - ma all'Aniene...' : ... ha aggiunto Giorgetti , parlando di un concorso internazionale per il manager del nuovo ente che dovrà erogare i fondi alle federazioni 'Non è la politica che mette le mani sullo sport - ha aggiunto ...

Riforma Coni - Giorgetti : “Malagò esagera nei toni”. E su Milano-Cortina 2026 : “Eventuali cambiamenti su oneri si discutono in cdm” : Un nuovo capitolo dell’infinita battaglia legata alla Riforma del CONI si aggiunge ai tantissimi che sono stati scritti nei giorni scorsi. Giancarlo Giorgetti, infatti, è tornato a parlarne a margine della cerimonia di premiazione per lo Sport Movies & Tv Festival. Queste le dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport: “Sulla Riforma del CONI io lavoro serenamente, faccio quello che deve ...

Coni - Giorgetti : “Spero torni il buonsenso. La Riforma è molto buona - va attuata il prima possibile” : “Malagò esagera i toni, spero che ritorni presto nel canale del buonsenso. Io faccio il mio lavoro e credo che lo sport debba essere fatto dagli sportivi e non ‘a palazzo’. La riforma è molto buona e deve essere attuata il prima possibile”. Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a margine della cerimonia di premiazione ‘Sport Movies & Tv 2018’. L'articolo Coni, Giorgetti: “Spero torni il ...

Riforma Coni - Zanardi fa appello al governo : 'Ma #Malag e #Pancalli - aggiunge Zanardi sul suo profilo twitter - hanno costruito tanti successi dello sport perché conoscono l'odore dello spogliatoio. La Politica è altro, Ministro ci pensi'.

Riforma Coni : Fioravanti 'una follia' : Dicevano che avrebbero puntato sull'aspetto sociale dello sport, sulle scuole e la valorizzazione dell'educazione sportiva. Non è stato così". Lei è ancora nel M5S, giusto? ''Direi di sì, sebbene con ...

Riforma Coni : Carraro - passi in Parlamento : ... interviene sulla Riforma del Comitato olimpico nazionale da parte del governo: ''Se cambiamo una cosa che funziona - afferma Carraro ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - che ne discuta il ...

Stefano Baldini critica la Riforma sul Coni : “Deve essere spiegata meglio e condivisa” : “L’autonomia è una regola e va assolutamente rispettata. Se una riforma deve essere fatta nei confronti del Coni, la riforma deve anche essere spiegata meglio e comunque condivisa con chi lo sport lo ha gestito fino a questo momento, in quanto depositario del sistema attuale. Il mio timore è di un cambiamento talmente radicale che nel breve e medio termine rischia di diventare un boomerang per lo sport di alto ...

Baldini - 'Riforma Coni sia condivisa' : Se una riforma deve essere fatta nei confronti del Coni, la riforma deve anche essere spiegata meglio e comunque condivisa con chi lo sport lo ha gestito fino a questo momento, in quanto depositario ...

