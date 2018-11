Rifiuti Roma | rispunta l’ipotesi | discarica da 700 000 metri cubi a Pian dell’Olmo E’

Roma : appiccava incendi per smaltire Rifiuti tossici - arrestato : Roma – I Carabinieri della stazione Roma Cinecitta’ hanno arrestato un cittadino romeno di 41 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 924, mentre stava alimentando un rogo di rifiuti speciali nei pressi di alcuni cassonetti dei rifiuti posti a lato della strada. Per spegnere le fiamme e scongiurare che si propagassero ai vicini cassonetti, e’ ...

Sui Rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani - basta vedere cosa M5s sta facendo a Roma : Sui rifiuti Di Maio prende in giro gli italiani. In queste ore fanno tante chiacchiere, ma alla prova dei fatti il Movimento 5 stelle hanno fallito completamente. basta vedere Roma: M5s la governa da oltre due anni ma in tutto questo tempo non ha fatto assolutamente nulla per risolvere la questione spazzatura. La soluzione della Giunta Raggi è stata quella di spedire i rifiuti in giro per l'Italia, a prezzi altissimi, con tariffe doppie ...

Roma - occupanti nell’ex Penicillina tra amianto e Rifiuti : “Sgombero? Non lasciateci in strada - rischio altri ghetti” : Non una zona franca, ma un “luogo mostruoso” dove nessuno vorrebbe vivere. È così che gli abitanti dell’ex fabbrica della Penicillina di Roma definiscono la loro situazione. “Un posto che nessuno vuole difendere, ma che ci vede qui perché non abbiamo alcuna alternativa”. All’indomani delle ruspe al Baobab, alcuni abitanti dello stabile su via Tiburtina, occupazione il cui sgombero è sul tavolo della Questura ...

Roma - Rifiuti Malagrotta : Manlio Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di un'associazione per delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - Rifiuti Malagrotta : Cerroni assolto dall'accusa di associazione a delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di un'associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Roma - Rifiuti Malagrotta : Cerroni assolto dall'accusa di associazione per delinquere : assolto dall'accusa di essere stato a capo di una associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti . E' la decisione dei giudici della prima sezione penale di Roma che hanno fatto ...

Rifiuti : il Tribunale di Roma assolve Cerroni e i suoi collaboratori : Non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di Rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Lo ha stabilito, dopo otto ore di camera di consiglio, la prima ...

Roma - Rifiuti dappertutto : Via del Corso sembra una discarica : LaPresse, Centinaia di sacchetti di immondizia in via del Corso, una delle arterie principale del centro di Roma: lo sciopero di Ama, la società che si occupa di raccolta rifiuti, ha trasformato il ...

Rifiuti : il Tribunale di Roma assolve Cerroni e i suoi collaboratori : Non è mai esistita un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di Rifiuti solidi e urbani a Roma e nel Lazio. Lo ha stabilito, dopo otto ore di camera di consiglio, la prima sezione penale del Tribunale di Roma che ha assolto, per non aver commesso il fatto, Manlio Cerroni, l'ex patron della discarica di Malagrotta, dall'accusa di essere capo e promotore di un sodalizio criminoso che si è ...

Monopolio dei Rifiuti a Roma - Cerroni assolto dall'accusa di associazione a delinquere : Per il business dell'immondizia il pm aveva chiesto 6 anni di carcere per l'ex patron della discarica di Malagrotta

Roma : derubata mentre intenta a gettare Rifiuti - un arresto : Roma – Si e’ fermata con l’autovettura vicino ad un contenitore dell’immondizia, a Roma, e mentre era intenta a gettare i rifiuti, con la scusa di chiederle alcune informazioni e’ stata avvicinata da uno straniero. Nel frattempo, approfittando della distrazione della donna, un complice ha aperto lo sportello dell’auto rubandole la borsa. Accortasi di quanto stava accadendo, la vittima ha cercato in tutti i ...

“Roma dice basta” : tra Rifiuti - buche e l’ipotesi di un rimpastone di giunta - Raggi aspetta la sentenza per falso : “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginia Raggi è una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si ...

Roma : 6 arresti per traffico illecito di Rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...

Roma - degrado e Rifiuti a Villa Borghese. La denuncia : “Parco abbandonato a se stesso”. Il Comune : “A breve nuovi lavori” : “Vedi qui? Qui è pieno di topi, escono a centinaia”. Paola alza le mani mostrando le fessure a livello della strada all’ingresso principale di Villa Borghese. Fa parte del Comitato difesa di Villa Borghese, che da anni lotta per la riqualificazione di questa Villa storica nel cuore di Roma. Macchine, furgoni in divieto di sosta, pullman turistici, cantieri. “Manca la pulizia, la manutenzione del verde, dell’asfalto. Mancano regole: ognuno entra ...