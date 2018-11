Rifiuti | il sacco blu di Gelsia Ambiente raccontato alla commissione europea

Rifiuti - Uecoop : incenerito un sacco di spazzatura su 5 : In Italia più di 1 sacco di spazzatura su 5 finisce negli inceneritori con 41 impianti attivi sulla Penisola di cui il 63% concentrato al Nord dove il record spetta alla Lombardia che ha 13 impianti e all’Emilia Romagna con 8. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Ispra in relazione al dibattito sul trattamento degli scarti urbani in Italia. A livello nazionale – sottolinea Uecoop – più di 1 ...