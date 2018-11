Repubblica | San Paolo | i nuovi sediolini a fine stagione?

Repubblica : «Gli arbitri italiani non usano il Var per vanità - non vogliono essere corretti» : In realtà non è cambiato nulla Il Var è da tempo un tema caldo, per i giornali. Dopo gli episodi controversi di Firenze e Torino, (Olsen-Simeone e il fallo di mani di Bradaric) rigori assegnati e non. Due errori, in ogni caso. Allora Repubblica analizza la situazione e ne fa una questione di vanità. Quindi, di atteggiamento da parte degli arbitri. Leggiamo: «La parola chiave è proprio questa: vanità. Dietro questo concetto si nasconde il lato ...