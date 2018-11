Reggio Calabria | presentato il lungometraggio ' Sandrino' con Pasquale Caprì FOTO e

Reggio Calabria - a fuoco panetteria aperta da un mese : sit-in n piazza contro i clan. Proprietaria : “Mi rimane solo fumo” : Oltre 400 persone ieri pomeriggio hanno partecipato a Reggio Calabria al sit-in organizzato da Libera per esprimere solidarietà ai titolari di “Zero Glutine”, la panetteria distrutta da un incendio doloso la notte tra il 14 e il 15 novembre. Un’intimidazione consumata in pieno centro storico e secondo le modalità tipiche della ‘ndrangheta. Nonostante i colpi inferti dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, le cosche segnano il ...

'Venite in Italia e avrete un lavoro regolare' : così ingannavano giovani nigeriane e le costringevano a prostituirsi a Reggio Calabria e ... : Tra le figure apicali del clan, che aveva ramificazioni in tutto il mondo, spicca Fred Iyamu, di 32 anni. Tutti sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso, tratta di esseri umani ...

Mafia e scommesse - chi è il 25enne al vertice del business a Reggio Calabria. “Movimentati 10 milioni in 4 anni” : “Per dare un’idea sul volume di affari movimentato dalla rete ruotante intorno alla figura di Mico Tegano dal 2012 al mese di febbraio 2016, hanno raccolto nella sola citta` di Reggio Calabria scommesse per un importo complessivo pari a 9.464.084,72 euro”. I numeri dell’inchiesta “Galassia” fanno paura. Sono ancora più impressionanti se si considera che il figlio del boss Pasquale Tegano ha solo 25 anni e, stando alle indagini della Guardia di ...

Reggio Calabria : presentata la settima edizione del Festival "Miti Contemporanei" [FOTO e INTERVISTA] : Ma non finisce qui: due spettacoli di teatro ragazzi, incontri con gli studenti, con gli attori, la performance di arte contemporanea di Massimo Sirelli, i laboratori condotti da nomi di rilevanza ...

Reggio Calabria : iniziativa pubblica con Martin Guevara : Si dice che la figura di Che Guevara abbia trasformato il mondo più dell'immagine di Cristo " spiega -. È morto giovane e coerente, per difendere degli ideali di uguaglianza: caratteristiche che ...

Tex willer : l'amaca fa sold out al cineteatro metropolitano di Reggio Calabria : "Tra il 1865 e il 1890 " spiega Calabrò " scomparirono interi popoli con una cultura forte che sconfinava nella filosofia, in una trascendenza alta e in una ricerca di armonia con il mondo che noi ...