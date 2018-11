Recensione A Very English Scandal | un | altro | memorabile scandalo per Hugh Grant

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione del primo Short Trek "Runaway" : Per attendere al meglio la seconda stagione di STAR Trek : DISCOVERY , CBS All Access ha iniziato, a partire dallo scorso Ottobre, a rilasciare una serie di cortometraggi, intitolata Short Trek , ognuno incentrato su un determinato personaggio all'interno dell'universo Trek . Il primo , intitolato "Runaway", con regia di Maja Vrvilo (Hawaii Five-0) e sceneggiatura di Alex Kurtzman e Jenny Lumet (The Mummy), vede come protagonista il neo guardiamarina ...

KIDDING - Recensione 1x03 "Every Pain Needs a Name" : Il terzo episodio di KIDDING fa proseguire la vicenda centrale della serie in modo lineare, anche se con qualche sorpresa lungo la strada. "Every Pain Needs a Name" si basa sul concetto del dolore, espresso dai personaggi in modo diverso e affrontato in maniera del tutto imprevedibile, portando a degli interessanti sviluppi. Diretto da Jake Schreier (I'm Dying Up Here, Lodge 49) e scritto da Halley Feiffer (Mozart in the Jungle), questo terzo ...