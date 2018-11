RAPIMENTO SILVIA ROMANO Così l' Uganda e il Kenia sfidano i preconcetti di tutti i

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : 14 arresti per il RAPIMENTO di Silvia Romano - 23 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano, Il fisco recupera 100 milioni di euro da Facebook , 23 novembre 2018, .

RAPIMENTO SILVIA Romano : non un'azione improvvisata ma un sequestro pianificato nei dettagli : Volevano Silvia. Non una rapina sfociata in un Rapimento, non un attacco al vicino centro commerciale, non un'azione improvvisata ma un sequestro che sarebbe stato pianificato nei dettagli. Da chi, sebbene nuovi indizi portino la polizia locale ad indagare su criminali comuni magari pronti a vendere il proprio ostaggio ad Al Shabaab, non è ancora dato a sapere.Più passa il tempo più si delineano però i contorni del ...

Cosa sappiamo sul RAPIMENTO della volontaria Silvia Romano in Kenya : 14 persone sono state arrestate, ma non si conosce ancora l'identità dei rapitori e non è stato chiesto un riscatto

Modi diversi di leggere le parole di Gramellini sul RAPIMENTO di Silvia Romano : Dalle prime ore della mattinata Massimo Gramellini è l’argomento più discusso sui social in Italia. Google Trends in queste ore regista un picco nei motori di ricerca, e sulle bacheche di Facebook campeggia il suo Caffè con ogni tipo di commento possibile. Il vicedirettore del Corriere della sera ha dedicato la sua rubrica di giovedì 22 novembre a Silvia Romano, la volontaria milanese di 23 anni rapita due ...

Kenya - RAPIMENTO di Silvia Romano : “Arrestate 14 persone - sono ritenute complici”. Il testimone : “Cercavano lei” : Cercavano proprio Silvia Romano i membri del commando che mercoledì ha rapito la volontaria italiana di 23 anni a Chakama, villaggio sperduto del Kenya. “Cercavano proprio lei. Mi hanno chiesto ‘dov’è la mgeni’, la straniera”, racconta il 18enne Ronald Kazungu che ha assistito al rapimento. L’ipotesi è che ad agire siano stati criminali comuni e 14 persone sono già state arrestate, secondo quanto riporta ...

RAPIMENTO SILVIA Romano - tutte le tracce portano ad Al Shabaab : Un "paradiso" trasformato in un inferno. Dai resort a cinque stelle a terreno di scorribande, spesso sanguinarie, dei gruppi islamisti più radicali. È il Kenya. Il Rapimento della cooperante italiana Silvia Romano, avvenuto nella contea kenyota di Kilifi, tra Malindi e Mombasa, riporta drammaticamente di attualità la questione della minaccia del gruppo jihadista somalo di Al Shabaab (As) in tutto il Corno d'Africa: "Mando i ...

Silvia Romano - nuovi particolari sul RAPIMENTO in Kenya : “Hanno chiesto dov’era la bianca” : Secondo alcuni testimoni oculari gli uomini armati avrebbero chiesto: "Dov'è la mzungu, che nel dialetto locale vuol dire 'bianca'". Silvia avrebbe anche tentato una disperata fuga per poi essere presa e portata via. Riflettori puntati su una comunità locale di pastori che potrebbe aver contatti con i fondamentalisti islamici di Al Shabaab.Continua a leggere