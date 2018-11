Range Rover Evoque - Con la nuova generazione debutta l' ibrido

Ecco com’è la nuova Range Rover Evoque : Range Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueRange Rover EvoqueE alla fine Eccola qui la nuova Range Rover Evoque. Dopo una campagna fatta di anticipazioni, la nuova auto di lusso del marchio inglese Land Rover si è svelata al mondo nel corso di un evento di lancio a Londra. L’auto è ...

Range Rover Evoque - presentata la nuova generazione. Sarà anche ibrida – FOTO : Può il design di un’ automobile essere diretta conseguenza dei numeri? Nel caso della nuova Range Rover Evoque si: in otto anni di onorata carriera, il precedente modello è stato scelto da oltre 770 mila clienti. Un successo. Per questo la seconda generazione della Evoque, fra le novità del Salone di Los Angeles, mantiene quasi inalterata l’identità stilistica originale: c’è un po’ della lussuosa Velar qua e là (come ...

Svelata a Londra la nuova Range Rover Evoque : La nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueLa nuova Range Rover EvoqueFiocco azzurro in casa Land Rover. Finalmente, la nuova generazione di uno dei suv più amati della categoria ha visto la luce. Esattamente nella Londra creativa dell’East End ...

Nuova Range Rover Evoque : presentate le versioni ibride-elettriche : Nuova Range Rover Evoque, le versioni ibride-elettriche entrano ufficialmente a far parte della famiglia 22 novembre 2018 – Land Rover pone l’elettrificazione al centro del progetto Nuova Range Rover Evoque. Fanno per la prima volta il loro ingresso nella famiglia Evoque le versioni ibride-elettriche, progettate per offrire maggiore efficienza, performance e raffinatezza in ogni condizione. Jaguar Land Rover si è concentrata per ...

Range Rover Evoque - Con la nuova generazione debutta l'ibrido : La Land Rover ha svelato in anteprima mondiale a Londra la nuova Range Rover Evoque. La seconda generazione della Suv porta al debutto nuove motorizzazioni elettrificate abbinate a una piattaforma d'alluminio totalmente inedita per il marchio britannico: anche lo stile si è evoluto con dettagli ispirati alla sorella maggiore Velar. Questo senza distaccarsi eccessivamente dal look unico e personale che ha decretato il grande successo della prima ...

Range Rover Velar SVR - il motore è da 575 cv : ... un'unità in grado di produrre fino a 575 cavalli e 700 Nm, numeri che, dovessero essere confermati su Velar SVR, avrebbero tutta un'altra esuberanza rispetto a Range Sport SVR, grazie alla ...

Range Rover Velar - Nuovo avvistamento della SVR : La gamma della Range Rover Velar, fra non molto, potrebbe arricchirsi dellallestimento sportivo SVR. Una tesi avvalorata dalle immagini odierne, che immortalano un muletto della sportiva britannica durante una sessione di test su strada. Rispetto agli avvistamenti precedenti il progetto appare più concreto, in quanto si possono scorgere dettagli caratteristici del modello, finora celati da componenti provvisorie. Look più aggressivo. ...

Land Rover - una Range Rover a guida autonoma completa l'anello di Coventry : Il costruttore ha rivelato che l'autopilota installato a bordo di un prototipo di Range Rover Sport ha completato il primo giro autonomo del 'Ring Road of Coventry', un anello di strade lungo 3,6 km, ...