huffingtonpost

: Quel terribile non detto sulla Consulta e l'eutanasia - HuffPostItalia : Quel terribile non detto sulla Consulta e l'eutanasia - thatsfp : Quel terribile mostro della fassona piemontese #pechinoexpress - PaoloTognola : @nellina99 Esatto! E quel paternalismo terribile e superficiale può metterselo ecc... -

(Di venerdì 23 novembre 2018) A giudicare dalla diffusa indifferenza che ha accolto il pronunciamento della Corte Costituzionale sull', passato come una meteora e subito scomparso dal dibattito pubblico, l'impressione è che non se ne sia compresa la reale portata. E forse l'obbiettivo era proprio questo. La, infatti, ha accompagnato il deposito della decisione con un comunicato lungo, verboso e di difficile decifrazione, quando invece per sintetizzare la clamorosa ordinanza sarebbero bastate poche righe di tutt'altro tenore.A dire come stanno le cose, liberi dalla costrizione di un linguaggio felpato e leguleio, ci proviamo dunque noi. In sostanza, brutalizzando, la Corte Costituzionale haal Parlamento:"Già con la legge sul testamento biologico approvata nella scorsa legislatura, che consente la sospensione di alimentazione e idratazione ai malati e ai disabili ...