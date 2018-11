Quel Colombo d' argento bruciò le ali alla vecchia Russia

ilgiornale

: @LGramellini @ciblan10 @lmaurino77 Confermi quello che non conosci: gli esterni erano Colombo-Evani prima, Rijkaard… - pisto_gol : @LGramellini @ciblan10 @lmaurino77 Confermi quello che non conosci: gli esterni erano Colombo-Evani prima, Rijkaard… - enri69 : @CollarTurned_Up @pisto_gol In effetti se non sbaglio in quel Milan la fascia destra la faceva Colombo - LaRadman : Per Mattia Colombo e per tutti quelli che hanno a cuore la vicenda, ecco quel che succede alla torre civica di Vare… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Non c'è popolo degno di questo nome che non sia destinato,corta olunga, a estinguersi. Non è una legge geopolitica, bensì, banalmente, il secondo principio della termodinamica: prima o poi ...