Provenzano jr | Di Maio non lo commento

Di Maio contro Pascucci dopo foto con nipote Provenzano / Niente comizio a Corleone : "No a dialogo con mafiosi" - IlSussidiario.net : Di Maio contro Pascucci dopo foto con nipote Provenzano . Niente comizio a Corleone : "No a dialogo con mafiosi". Ultime notizie

M5s - candidato Corleone pubblica foto con nipote Provenzano. Di Maio fa saltare il comizio : “I voti di quelli ci fanno schifo” : Luigi Di Maio ha fatto saltare il comizio a Corleone in Sicilia, dopo che il candidato sindaco M5s Maurizio Pascucci ha pubblicato su Facebook una sua foto insieme al nipote di Provenzano. L’aspirante primo cittadino, già collaboratore del senatore Mario Giarrusso, si è giustificato dicendo di voler aprire un dialogo con le famiglie dei mafiosi: “Delusione per i maldicenti”, ha scritto nella didascalia dello scatto diffuso in ...