Pronostico Lecce vs Cremonese | Serie B 25-11-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Pescara-Lecce, JuventusU23-Piacenza, Espanyol-A Bilbao - ghanaTube : Pronostico Pescara-Lecce, JuventusU23-Piacenza, Espanyol-A Bilbao -

(Di sabato 24 novembre 2018)B, tredicesima giornata,di, Domenica 25 novembre. Consigli per la tua scommessa vincente., domenica 25 novembre. Nella “Firenze del Sud” si affrontano due squadre reduci da successi d’oro: prima della pausa, infatti, i salentini hanno espugnato (3-2) il difficile campo del Cosenza, mentre i grigio-rossi lombardi hanno avuto ragione del Livorno, tornando al successo dopo un digiuno durato ben 5 giornate (e costato la panchina ad Andrea Mandorlini).della partita.Come arrivanoIl neopromosso (ma ambizioso)proviene dal bel 3-2 esterno conquistato sul sempre difficile “San Vito-Gigi Marulla”: i giallo-rossi, rivelazione del campionato, sono in piena zona play-off, nonché in corsa per la conquista della promozione diretta. Sogno neanche tanto nascosto del ...