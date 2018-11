Problemi fotocamera Samsung Galaxy Note 9 | fix temporaneo e futuro aggiornamento

optimaitalia

(Di venerdì 23 novembre 2018)Abbiamo ritenuto opportuno riprendere il discorso relativo al9 in merito ad un problema di blocco allache ha colpito diverse unità, per lo più quelle equipaggiate con il processore Snapdragon 845 vendute in mercati non europei. Questo non significa che qualcuno di voi non abbia a propria volta fatto esperienza del disturbo, comunque presente sugli esemplari equipaggiati con chipset Exynos, anche se in maniera significativamente minore. L'azienda asiatica sarebbe venuta a conoscenza del disturbo, e pare stia preparando unsoftware mirato affinché possa essere corretto alla radice.In realtà, c'è anche una soluzione temporanea per porvi un freno, che consiste nell'eliminazione della cache della partizione di sistema. Un rimedio sicuramente momentaneo, e che ad alcuni potrebbe sembrare un palliativo insufficiente per regolarizzare la ...