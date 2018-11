Premier League | c' è Tottenham-Chelsea Sarri | Occhio all' approccio

Probabili Formazioni Tottenham vs Chelsea - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Spurs ancora con Son out; dubbio in attacco per i BluesIl sabato valevole per la 13^giornata di Premier League si chiude con il big match che va in scena al Wembley Stadium tra i padroni di casa del Tottenham e il Chelsea.Come arrivano Tottenham e Chelsea?Gli Spurs arrivano dalla vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato ai danni del Crystal Palace. ...

Probabili Formazioni West Ham United vs Manchester City - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hammers con l’11 titolare; Cityzens ancora senza Sané?Il sabato valevole per la 13^giornata di Premier League vedrà il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City.Come arrivano West Ham e Manchester?Gli Hammers arrivano dal pareggio ottenuto prima della sosta per le Nazionali nell’ultimo ...

Probabili Formazioni Watford vs Liverpool - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Watford-Liverpool, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Hornets con l’11 titolare; opportunità per Fabinho nei Reds?Il sabato valevole per la 13^giornata di Premier League vedrà la sfida di Vicarage Road tra i padroni di casa del Watford e il Liverpool.Come arrivano Watford e Liverpool?Gli Hornest arrivano dal pareggio ottenuto nell’ultimo turno di campionato contro il Southampton. Javi Gracia e i suoi ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Crystal Palace - Premier League 24-11-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Crystal Palace, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Turnover in vista della Champions per i Red Devils; Eagles senza ZahaLa 13^giornata di Premier League vedrà il match dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United ed il Crystal Palace.Come arrivano Manchester e Palace?I Red Devils arrivano dal pesante k.o. subito nell’ultimo match di campionato prima della pausa delle ...

La Premier League attacca : «La Brexit non può indebolire le squadre inglesi» : La Premier League attacca sulla Brexit. La lega inglese ha reso noto la sua posizione in comunicato ufficiale. L'articolo La Premier League attacca: «La Brexit non può indebolire le squadre inglesi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Alex Sandro : futuro diviso tra il rinnovo e la Premier League : Alex Sandro Juventus – L’avvio di stagione di Alex Sandro alla Juventus ha fatto rivedere il terzino brasiliano ai livelli a cui ci aveva abituato due stagioni fa. Quella scorsa infatti non è stata affatto positiva tant’è che sono state molte le indiscrezioni trapelate in estate verso una possibile cessione nella precedente finestra di calciomercato. […] L'articolo Juventus, Alex Sandro: futuro diviso tra il rinnovo e la ...

Il VAR arriva anche in Premier League e Sports Interactive lo introdurrà in Football Manager 2019 : Dopo che le squadre di calcio inglesi della Premier League hanno accettato di utilizzare il VAR (strumento discusso nella Serie A italiana), Football Manager 19 riceverà una patch che incorpora questo importante cambiamento.Come riporta PCGamesN, il VAR ha fatto il suo debutto nella Coppa del Mondo di quest'anno e, nel complesso, è stato visto come un successo - è un sistema in cui un team di arbitri assistono quelli sul campo in alcune ...

Premier League : il Manchester United giocherà due match in Australia la prossima estate : Il Manchester United ha annunciato che giocherà due gare con il Perth Glory e il Leeds United come parte del suo tour pre-campionato del 2019. I due appuntamenti, i primi annunciati del programma del 2019 dello United, si disputeranno all’Optus Stadium di Perth, con il club di casa, Perth Glory sabato 13 luglio e con il Leeds United mercoledì 17 luglio. Questa sarà la quinta visita del club in Australia, la prima risale al 1967 ...

Juve - Alex Sandro : "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League" : "Un giorno mi piacerebbe giocare in Premier League". Alex Sandro spaventa la Juve. Il brasiliano in conferenza stampa prima dell'amichevole tra la sua nazionale e il Camerun di Clarence Seedorf, in ...

Premier League - cresce il valore dei “naming rights” : +80% dal 2013 : Il valore dei diritti di denominazione degli stadi è cresciuto negli ultimi 5 anni. Sono sei le partnership in Premier, ora anche l'Aston Villa cerca uno sponsor. L'articolo Premier League, cresce il valore dei “naming rights”: +80% dal 2013 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - senti Alex Sandro : “voglio la Premier League” : Alex Sandro si appresta a vivere le prossime sessioni di mercato in modo molto ‘vivace’ dopo aver dichiarato di voler prima o poi giocare in Premier League “Un giorno in futuro mi piacerebbe giocare in Premier League, ma in questo momento sono felice in Italia e voglio continuare a giocare per la Juventus“. Alex Sandro, dal ritiro del suo Brasile, manda messaggi al mercato. Il calciatore bianconero sembrava essere ...

Barclays e Premier League ancora insieme : investimento da 35 milioni : La banca internazionale britannica - dopo esserne stata title sponsor fino al 2016 - rinnova la partnership con il massimo campionato inglese. L'articolo Barclays e Premier League ancora insieme: investimento da 35 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Premier League - anche la prossima sessione estiva si chiuderà in anticipo : La Premier League non torna indietro e rilancia. Come già accaduto quest’anno, anche l’estate prossima la finestra di mercato si chiuderà prima dell’inizio delle competizioni ufficiali. I club del massimo campionato inglese hanno dato l’ok perché le operazioni in entrata siano portate a termine entro la vigilia della prima giornata di Premier. Da stabilire ancora la data esatta ma verosimilmente sarà quella ...

Premier League : rinnovato l’accordo con EA Sports fino alla stagione 2024/25! : Il sito Sportbusiness.com ha annunciato il rinnovo dell’accordo che lega EA Sports con la Premier League, il massimo campionato inglese, accordo che era in scadenza al termine di questa stagione. Stando a quanto riportato Electronic Arts manterrà l’esclusiva sulla Premier League addirittura fino alla stagione 2024/25! Potrebbe invece esserci qualche novità per quanto riguarda gli […] L'articolo Premier League: rinnovato ...