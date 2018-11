Ponte Morandi | commissario Bucci conferma | nessuna diffida da Autostrade

Ponte Morandi - Autostrade avverte Bucci : “Ricostruire è nostro obbligo e diritto” : La lettera parla di “un obbligo e un diritto” alla ricostruzione e specifica che la società “si riserva di adottare ogni azione a tutela” se questi “obblighi e diritti fossero preclusi”. Insomma, il senso del testo scritto da Autostrade al commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, pare proprio quello della ‘diffida’, seppur informale, a non escludere la società dai lavori del ...

Ponte Morandi : Autostrade - “nessuna azione interdittiva a ricostruzione” : “Totalmente fuori luogo interpretare le nostre lettere al Commissario come un’azione interdittiva della ricostruzione del Ponte Morandi“. A precisarlo in una nota è Autostrade per l’Italia in merito agli articoli pubblicati stamane dal Secolo XIX e da La Stampa. Autostrade per l’Italia chiarisce in una nota che quanto correttamente riportato “si riferisce a una lettera di accompagnamento del progetto definitivo ...

Mantovani : 'Derby occasione di riflessione per tifosi di Sampdoria e Genoa dopo Ponte Morandi' : Il concetto lo ha sottolineato anche l'ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani , figlio dell'indimenticabile Paolo, a La Gazzetta dello Sport : ' In un simile momento di difficoltà per tanta ...

Ponte Morandi - riaperto corso Perrone : La cerimonia di riapertura ha avuto un lieve ritardo perché i sensori posti sui monconi hanno lanciato il segnale d’allarme

Crollo del Morandi - “blitz” della Finanza nella sede della ditta del carroPonte : Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti nella sede della Weico, a Bolzano. “Saltato” l’interrogatorio dell’Ad di Autostrade, Castellucci

Ponte Morandi - blitz nella ditta del carroponte : blitz della Finanza nella ditta che installò il carroPonte sotto Ponte Morandi . Le Fiamme Gialle hanno infatti acquisito una serie di documenti, nell'ambito di accertamenti, all'interno della sede di ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade sospende trasporti eccezionali sull'A26 : Autostrade ha sospeso le autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali sopra le 75 tonnellate sull' autostrada A26, la tratta che da Genova Voltri si dirige verso nord...

Ponte Morandi - blitz dei finanzieri nella sede della ditta del carroponte. Salta l’interrogatorio dell’ad di Autostrade : La Guardia di finanza di Genova ha acquisito documenti cartacei e informatici nella sede della Weico, l’azienda che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l’impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco analizzeranno la documentazione acquisita per controllare la tipologia di lavori eseguiti, le modalità degli stessi e verificare il ...

Fincantieri in pole per la ricostruzione del Ponte Morandi : È arrivata ieri, dal Viminale, la firma al decreto per la semplificazione della documentazione antimafia che dà la possibilità al commissario Bucci di utilizzare procedure più snelle per affidare i lavori di ricostruzione del nuovo Ponte sul Polcevera. Sempre ieri sono iniziate le operazioni per demolire ciò che resta della pila 9 e liberare via Perlasca dalle macerie, cosa che secondo Bucci accadrà entro due settimane. Bono: “Pronti a ...

Crollo Ponte Morandi - per alcuni video consigliati su YouTube è stato un attentato - : L'algoritmo di Google suggerisce contenuti sempre più radicali: l'inchiesta di Sky Tg24 sui video presenti sul portale video più famoso del mondo dopo la tragedia di Genova

Ponte Morandi - gli architetti contro il progetto di demolizione : 'Si può metterlo in sicurezza e reintegrarlo' : Il Ponte Morandi? Si demolisce e si rifà completamente secondo il progetto di Renzo Piano in un paio d'anni. Costruisce Fincantieri o chi per essa, paga Autostrade per l'Italia che deve mettere mano ...