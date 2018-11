Ponte Genova | offerta dalla cordata Salini Impregilo | Fincantieri | Italferr

Genova - pronta la cordata di Fincantieri per la ricostruzione del Ponte : È pronto un progetto con Fincantieri capofila, Salini Impregilo, Italfer e altri per il ponte di Genova. È quanto si apprende da una fonte vicina al dossier.Fincantieri interpellata non commenta. Il progetto verrà presentato lunedì. Nell'associazione temporanea di imprese ci sarebbero anche alcune piccole aziende utili a perseguire lo scopo della demolizione e della ricostruzione.

Ponte Genova : Bucci - non ho visto diffide : ANSA, - Genova, 23 NOV - "Non ho visto alcuna diffida formale. Le notizie di questa mattina mi hanno davvero sorpreso, Aspi dice che possono partecipare e hanno mandato il progetto esattamente come ...

Dl Genova - Di Maio : l'ho promesso - Autostrade non costruirà Ponte : Milano, askanews, - "Io ho promesso alle famiglie delle vittime del ponte che Autostrade non avrebbe messo una sola pietra di quel ponte è così sarà. Nel Dl Genova c'è scritto questo". Lo ha ...

Ponte Genova - Bucci : 'Progetti entro il 26 - in dieci giorni decidiamo' - : Il sindaco e Commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera lo ha annunciato parlando a margine dell'apertura di corso Perrone, vicino ai monconi del Morandi. Ieri blitz della Guardia di ...

Conte : per Ponte Genova voglio incrementare fondi a disposizione : Roma, 22 nov., askanews, - 'Il governo dopo il crollo del ponte Morandi a Genova si è subito attivato. Con il decreto Genova sono stati stanziati 700 milioni di euro, una somma che intendiamo ...

Ponte Genova : Gdf in ditta carroponte : 21.02 Blitz delle Fiamme Gialle di Genova nella sede della Weico che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l'impalcato del Ponte Morandi. I finanzieri hanno acquisito documenti cartacei e informatici presso la sede di Bolzano. La documentazione acquisita servirà a controllare il tipo e le modalità di lavori eseguiti e verificare il piano di sicurezza.Il carroPonte era finito nel mirino degli investigatori, per le modalità con cui era ...

Ponte Genova : blitz Gdf in ditta che aveva iniziato lavori carroponte : blitz della Guardia di finanza di Genova nella sede della Weico, che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto Ponte Morandi, crollato il 14 agosto scorso. Secondo le prime informazioni, si ...

Ponte Genova : blitz Gdf in ditta che aveva iniziato lavori carroponte : Blitz della Guardia di finanza di Genova nella sede della Weico, che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto Ponte Morandi, crollato il 14 agosto scorso. Secondo le prime informazioni, si stanno acquisendo documenti cartacei e informatici presso la sede di Bolzano. L'obiettivo è verificare le modalità di lavori eseguiti.

Dl Genova - Salvini firma semplificazione antimafia per Ponte Morandi - : Il ministro dell'Interno aveva due settimane di tempo per il via libera al documento che dovrebbe snellire le procedure: "Risposte immediate, non possiamo permetterci di perdere nemmeno un'ora"

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il crollo del Ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

Genova - Ponte Fincantieri per viabilità : 19.43 Fincantieri fornirà il progetto per la realizzazione di un ponte in acciaio sul Polcevera per la viabilità alternativa del sistema infrastrutturale. Lo si legge in una nota congiunta firmata da Cassa depositi e prestiti, Fincantieri, gruppo Fs Italia, Snam e Terna sul protocollo d'intesa firmato con i commissari per l'emergenza Toti e per la ricostruzione Bucci.Il protocollo mira a fornire supporto a Genova e alla sua area ...

Genova - progetto di Fincantieri per un Ponte alternativo in attesa del Morandi : “Decongestionerà la viabilità interna” : Se n’era parlato ad agosto, poi nella ridda di voci seguite al crollo del ponte Morandi, era rimasta nel limbo. Ora la situazione sembra sbloccarsi e Genova potrebbe trovare almeno un po’ di sollievo in attesa che parta la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Come? Fincantieri presenterà un progetto per un nuovo ponte in acciaio sul torrente, nella zona attorno all’Ilva, nei pressi di Cornigliano, per agevolare la ...

Il monologo di Crozza sul decreto Genova : “In realtà è il decreto Ischia con dentro due stronzate su un Ponte caduto al Nord” : Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, il monologo di Crozza sull’approvazione del decreto Genova: “Ieri finalmente è passato il “decreto Genova” con dentro il condono di Ischia. O forse è il contrario… chi lo sa. Magari quello che hanno approvato è il ‘decreto Ischia‘ con intorno, casualmente due stronzate su un ponte che è caduto da qualche parte su al Nord”. L'articolo Il ...

Genova - la protesta degli sfollati del Ponte Morandi : "In quelle case noi non torniamo" : Dopo l'approvazione del decreto Genova, può davvero partire la road map per la demolizione del ponte Morandi e la...